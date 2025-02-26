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戀愛行為大解析！超準心測找出你的真實愛情面貌

▲▼戀愛,心理測驗,愛情,行為,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道自己在戀愛中的真實面貌是什麼嗎？玩個心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛中，你是屬於哪種類型呢？面對喜歡的人，你能坦率表達自己的感情嗎？還是會不自覺地進行一些小心機的試探？不妨透過日本網站《TRILL》有趣的心理測驗，幫助你更了解自己「在戀愛中的真實表現」是什麼樣子吧，憑直覺回答更準確，快來玩。

Q：當你和心儀的人單獨相處時，你會有什麼樣的舉動？ 請選擇最符合你的一項。

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1、不自覺地開玩笑，緩解尷尬的氣氛
2、比平時更安靜，等待對方的反應
3、保持平常心，自然地交談
4、盡可能靠近對方，積極表達好感

選好了嗎？ 往下看結果！

選好了嗎？ 往下看結果！

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選擇1的人：用幽默掩飾害羞

在喜歡的人面前，你容易緊張，常常隱藏真實的情感。透過開玩笑來緩和氣氛，但這可能讓對方無法察覺你的真心。有時候，直接告訴對方「和你在一起很開心」或許能拉近彼此的距離！

選擇2的人：謹慎觀察型

在喜歡的人面前，你傾向觀察對方的反應，再決定自己的行動。過於謹慎可能讓對方以為你對他沒興趣。即使害怕暴露心意，適度地給予積極的暗示，能讓戀情更順利發展！

選擇3的人：自然享受型

即使在喜歡的人面前，你也不刻意偽裝，保持真實的自己，讓對方感到安心。然而，過於平淡可能讓對方覺得你只是把他當朋友。想要進入戀愛模式時，不妨營造一點特別的氛圍！

選擇4的人：直率行動派

一旦喜歡上對方，你會立即採取行動，直接表達感情。由於你的坦率，對方容易感受到你的心意，戀情也更容易開花結果。但過度積極可能會讓對方感到驚訝，適度放慢步調，慢慢拉近距離也是必要的！

看完以上分析，你覺得自己的戀愛表現符合嗎？了解自己的戀愛傾向，或許能為你抓住愛情機會提供一些啟發哦！

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