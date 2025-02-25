酒後強抱女課長　宜蘭原住民事務所長判刑遭拔官！調民政處專員

▲宜縣府原住民事務所長林志雷。（圖／取自宜縣府原住民事務所官網）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府原住民事務所長林志雷遭一名女課長指控性騷， 指林觸碰到她的胸部、大腿、臀部、腰部及腹部等，日前，宜蘭地院依強制罪判林志雷有期徒刑6月，雙方都表示要上訴。縣府昨（24）日收到判決書後，今將林調任民政處專員，原職位由民政處副處長辜雯華兼任。女課長表示，這是「遲來的正義」，縣府早該調整林志雷的職務。

女課長指控，2021年3月全國原住民運動會在宜蘭舉辦，南澳鄉為比賽場地之一，她邀請花蓮監獄前同事前來参加時在路上遇到林志雷。當時林志雷混身酒味竟強行環抱她，觸碰到她的胸部、大腿、臀部、腰部及腹部等，還好前同事趕快將林拉開，並警告不要再做此侵犯行為。

2021年年8月，公所收發同仁拿了一份公文给林志雷簽收，林志雷卻要求分給某課時說：「若課長不收，我要殺了她！」並在鄉公所咆哮，恐嚇意味甚明，她心生畏怖，隔日不敢上班。

宜蘭法院審酌，女課長遭林志雷環抱時有掙扎及反抗，碰觸胸部時間不長並非有意接觸，不符猥褻行為構成要件，依強制罪判林志雷有期徒刑6月。

女課長主張，林志雷是犯強制猥褻罪，將提起上訴；林志雷表示也要提上訴捍衛清白。