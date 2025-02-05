確保AAV7能跑能游又能打　「海軍兩棲履車保修廠」展現五級翻修硬實力

軍聞社／記者蔡枋澐報導

AAV7兩棲突擊車是遂行兩棲作戰的核心裝備，也是海軍陸戰隊引以為傲的精良裝備，而負責其維修與保養的重要單位，則是位於海軍左營軍區的「海軍兩棲履車保修工廠」，該單位擁有AAV7的五級翻修能量，也為陸戰隊的兩棲戰力打下穩固基礎，確保裝備妥善，且與時俱進地朝自動化方向前進。

海軍兩棲履車保修工廠廠長余駿弘上校表示，履保廠工作內容最主要是修護整個陸戰隊的專用裝備AAV7兩棲突擊車，廠本部下轄有車身、動力2個修護單位，以及修護補給科與行政科2個行政單位，平時負責AAV7車輛五級翻修之餘，還會自製因應消失性商源之零附件，供應修護所需；另外，除了戰演訓的任務支援外，在防汛時期，AAV7依令投入救災行列，包含人員救援、物資發送，執行任務前，履保廠技術人員會實施車輛簽證，讓車輛可以安全無虞的執行任務，如果有故障發生，由履保廠派遣支援游修小組，完成緊急搶救，讓AAV7繼續執行任務。

「先勤整備，後勤為先。」余廠長指出，原廠房大部分已經超過40年以上，在指揮部預算的支援之下，各級幹部分年統籌，按照每個工作需求設計廠房，包含動線、設備更新等，也因廠裡每年仍有計畫性交修車輛，所以廠房運用整建方式，逐步完成全面升級，確保任務不中斷。

履保廠也重視人才與設備的雙軌提升，余廠長強調，該廠重視多專多能的人才培育，透過師徒傳承和跨班學習，官兵才能全面掌握修護技能，並且鼓勵考取專業與管理證照，提升工作效能；同時，期許履保廠持續強化技術能量，朝自動化與高機動、高妥善率方向發展，為海軍陸戰隊，提供穩定可靠的後勤支援，確保任務圓滿完成。