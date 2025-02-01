他的眼裡滿是你　12星座瘋狂愛上的表現

▲雙子對於另一半會給予滿滿的關心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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《星座好朋友》為大家整理出12星座瘋狂愛上時，會有哪些表現呢，一起參考看看。

牡羊座

緊張害羞

牡羊座的個性開朗、坦率真誠，和任何人都能夠聊得來，就算和陌生人相處也是一貫的輕鬆自在。也因為牡羊不擅長掩飾或是偽裝，所以牡羊到底愛不愛，你只要直視他的眼睛就看得出來。當牡羊發現喜歡的人盯著他看時，會表現的很緊張，還會閃避你的眼神，甚至連話都講不好了，這樣的牡羊絕對是對你動心了。

金牛座

主動給予

金牛座其實並不是小氣，只是他很懂得利益的權衡分配，他從不在不必要的地方浪費錢或時間，卻是為了要把這些對他來說很珍貴的東西，都留給值得的人。金牛座若是對你動了真心，那麼他們會很主動的與你分享，也會盡自己的能力去給予對方想要的東西，即使再昂貴也不心疼。

雙子座

主動關心

雙子有些自我主義，不愛去管別人閒事，即使他們喜歡八卦，但也只會八卦自己感興趣的事情而已。但是當雙子愛上一個人的時候，所有有關對方的事他們都會非常關心，如果知道他喜歡的人生病了、受傷了，他們甚至會比對方更緊張，當你發現雙子有這樣的反應，那都是因為你對他來說真的很重要。

巨蟹座

主動分享

巨蟹有著強烈的防備心，因此不會輕易讓人走進自己內心，因為天生缺乏安全感和歸屬感，所以巨蟹特別害怕受傷害。但當巨蟹愛上一個人時，他們卻會喜歡和你聊天，也會主動敞開自己的內心，和你分享他心底的秘密。

▲處女座會將對方規劃進自己的未來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

主動低頭

獅子座的自尊心很強，他們那超愛面子的個性是不允許自己輕易低頭的，如果真要跟你吵，獅子是絕對不怕自己吵輸的。但獅子座若是動了真心，他們就不會讓對方傷心難過，捨不得讓對方受委屈。所以當你發現獅子座居然為了你而低頭、主動認錯，那麼你一定正被他們深深愛著。

處女座

規劃未來

處女座的個性穩重又冷靜理性，當他們認真看待一件事情時，就會把一切都考慮的非常周到，也會事先做好長遠的計畫，愛一個人也是如此，他們會把你寫進自己的未來，會想像和你在一起的以後。

天秤座

注視對方

天秤座喜歡一切充滿美感的人與事物，大部分天秤座也是有些自戀的，並會把這些想法也應用在擇偶上。而當天秤真心愛上一個人的時候，他們的眼中就不再只有自己，而是有了對方巨大的存在，在天秤眼中，自己喜歡的人就是最好的，眼裡容不下其他人。

天蠍座

吃醋在乎

天蠍座有著極強烈的占有欲、控制欲以及嫉妒心，在愛情裡這些感受都會格外強烈，因此他們會希望愛的人完全屬於自己，絕對不允許自己所愛的人有一絲欺瞞背叛。想知道天蠍是否真心愛你，只要看他們對你的執著程度就知道了。他們會變得很愛吃醋，無論在哪裡都會把視線放在對方的身上，會想時時刻刻都能看到對方。

▲溫柔的雙魚對另一半相當體貼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

跟我走吧

射手座崇尚自由，最喜歡隨心所欲的生活方式，不會讓自己受任何人事物或是情感的束縛。一旦他們感覺到被束縛，他們就會立刻逃離，根本不在乎他人的看法、想法或是評價。當這樣的射手，有一天對你伸出了手，要你跟他走，他到哪裡都要帶著你，不願意他的未來沒有你，這樣的射手一定是很愛很愛你了。

魔羯座

鬧小脾氣

平日裡的魔羯座總是沉默寡言，一副淡定的樣子，似乎任何事情都無法讓他們的心情產生變動，就如同毫無波瀾的湖面，特別的平靜。但當魔羯陷入了戀愛，你會發現在你面前的他跟平常完全不一樣，會鬧小脾氣、會搞笑也會耍幼稚，當你看見了這樣的魔羯，表示他已經為你卸下了心防。

水瓶座

研究觀察

水瓶座有著旺盛的探究精神，在生活中無時無刻都在探索研究，尤其喜歡探索未知的事物。當水瓶喜歡上了你，那你就成了他研究的對象了。愛自由的水瓶會變得喜歡跟在你身邊、會問你問題、會觀察你，想知道你心中在想什麼、喜歡什麼跟不喜歡什麼，因為想好好的了解你。

雙魚座

溫柔陪伴

相信雙魚座的真心對很多人來說並不難懂，因為他們表現得很明顯。雙魚座對待愛人總是非常溫柔體貼，會很顧慮對方的感受，當對方有想要做的事情時，雙魚一定是第一個給予支持的，對方若是有不想做的事情，雙魚也總能設身處地的理解，無論對方變得如何，雙魚總是會不離不棄的陪伴著，這就是雙魚的愛。