小心別踩到地雷！　難搞星座情人Top5

▲處女座對於小細節的追求，有時容易讓對方感到有些壓力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出有哪些星座的「毛很多」，容易讓另一半覺得又愛又苦惱呢，一起參考看看。

處女座

追求完美的小細節控

處女座在戀愛中常因過於在意小細節而讓對方感到壓力。他們雖然不會強迫另一半按自己的標準行事，但內心的不滿還是會無意間流露出來，處女座也容易碎念自己的想法，希望對方認同自己的觀點，往往會不小心就造成衝突。

水瓶座

獨特邏輯讓溝通成挑戰

水瓶座的思想特別，總有屬於自己的一套邏輯，卻未必能理解他人的觀點。這種「雞同鴨講」的情況，讓雙方溝通時充滿挑戰，而水瓶座也不覺得自己有任何問題，反而認為對方應該理解他們的想法，與其試圖改變水瓶，不如尋找一個彼此都能接受的平衡點。

▲金牛對於原則相當堅持，有時會顯得過於強硬一些。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

天蠍座

過度保護帶來壓力

天蠍座因為天生多疑，對另一半的控制欲不容小覷。他們對自我和對方都有著極高的要求，因此有時也容易讓另一半感到窒息，他們的不安全感源於習慣性的擔憂未來，這種過度謹慎的性格，常讓人感到與天蠍的戀愛是一場情緒拉鋸戰。

金牛座

堅持原則難以妥協

金牛座對金錢與生活規劃的堅持，常成為戀愛中的爭論點。譬如說，討論旅遊預算時，他們的主張極少妥協，甚至可能顯得過於強硬，儘管這些想法多半出於善意，但固執的態度往往成為引發衝突的原因。

雙子座

多變個性讓人捉摸不透

與雙子座戀愛，最讓人頭疼的是他們的多變性格，剛適應了一種模式，卻發現他們已轉換到另一種狀態。例如，批評某樣東西「爛到不行」，結果自己卻買下它。雙子座喜歡靈活多變的伴侶，對於固定思維感到厭倦，然而這樣的要求對另一半來說，無疑是一場挑戰，猜透雙子的心思常讓人感到疲憊。