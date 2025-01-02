快訊／北院裁定柯文哲4人羈押禁見　全送回土城看守所

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記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，北院上月29日二度裁定交保，檢方不滿再度抗告成功。台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見，後續將由囚車送4人前往土城看守所。

北院2日晚間11點宣布羈押庭結果，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗等4人羈押禁見，至於已繳納的保證金，在這次羈押禁見確定，例如都沒抗告，或抗告被駁回，之後具保人可聲請發還保證金。

▲北檢再次抗告，柯文哲等4人三開羈押庭，法院裁定結果出爐。（圖／記者林敬旻攝）

北檢偵辦柯文哲涉京華城收賄、政治獻金案，去年12月26日起訴柯文哲等11人，並以涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，對柯文哲求刑合計28年6月。經台北地院裁定，柯文哲等5名被告全數交保，柯交保金3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗在偵查期間曾交保200萬元未退，再加保800萬，合計1000萬元，5人均限制住居及出境出海。

事後北檢不服，除了已認罪的前北市副市長彭振聲，針對柯、沈、應、李交保抗告成功，北院去年12月29日重開羈押庭，裁定柯文哲加保至7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

北檢仍不服並二度抗告成功，高院今年1月1日審理認為，柯文哲等4名被告與其他被告或證人的供述未盡相符，顯尚存勾串空間，撤銷原裁定，發回地院更裁，台北地院於2日晚間召開第3次羈押庭，最終裁定柯文哲4人羈押禁見。