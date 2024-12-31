　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

記者陳韋男、趙蔡州／澎湖報導

澎湖縣有遊客30日中午發現，有一群海豚游進馬公第三漁港，少見的畫面讓他們非常驚喜，可惜的是海豚停留時間不長，不久後就逕自離開。澎湖海洋生物研究中心表示，畫面中的應該是飛旋海豚，在澎湖外海發現不是稀奇事，但游進漁港的卻相當少見，可能是因為覓食或其他因素才會進入港內。

澎湖海巡人員表示，海豚是30日中午的時候出現在馬公港，由於馬公港船隻進出的相當頻繁，所以很少有海豚會游進來，這次海豚難得出現，讓看到的人都覺得很新奇，「這群海豚大約有3到5隻，停留時間不長，下午就逕自離開了，但基於安全，他們還是通報船隻減速，以免發生碰撞意外」。

有喜好鯨豚的民眾說，前陣子才聽過有其他人在港內發現海豚，所以他30日聽到消息，立刻趕到港口觀看。

▲▼澎湖馬公港小驚喜現身 海豚躍出海面嬉戲。（圖／記者陳韋男翻攝）

▲▼澎湖馬公港小驚喜現身 海豚躍出海面嬉戲。（圖／記者陳韋男翻攝）

▲馬公港少見海豚出沒，躍出海面嬉戲影片曝光。（圖／記者陳韋男翻攝）

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，這次游進港內的海豚停留時間不長，也沒有留下太多畫面，不過畫面上看，品種可能是飛旋海豚，至於海豚游進港內的原因，可能是因為覓食或溫度等關係，但詳細原因無法確定。

謝恆毅說，澎湖外海發現海豚不是稀奇事，但游進港內的卻十分少見，難得在港內看見海豚，也讓大家覺得很新奇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝長廷被罵翻再發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

中華民國國民外交協會台南市分會會長交接　張富全醫師接任會長

澎湖中興國小地下停車場啟用　打造更便捷與安全的城市交通環境

嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

嘉義縣環境清潔競賽第一名　番路鄉、東石鄉和民雄鄉獲百萬獎金

打造全齡友善旅遊城市　嘉市府邀集36間店家共創無障礙環境

民進黨屏縣黨部批國民黨霸凌屏東　砲轟蘇清泉要他請辭

粉絲都來了!　「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過　助益市政建設

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

中華民國國民外交協會台南市分會會長交接　張富全醫師接任會長

澎湖中興國小地下停車場啟用　打造更便捷與安全的城市交通環境

嘉義市眷村市地重劃　促使東區大進步重要引擎

嘉義縣環境清潔競賽第一名　番路鄉、東石鄉和民雄鄉獲百萬獎金

打造全齡友善旅遊城市　嘉市府邀集36間店家共創無障礙環境

民進黨屏縣黨部批國民黨霸凌屏東　砲轟蘇清泉要他請辭

粉絲都來了!　「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過　助益市政建設

超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

趕卸任前「豪撒820億新軍援」！拜登：持續加強烏克蘭抗戰能力

21歲男大生騎車碰撞違停大貨車　慘摔「爆頭」滿地鮮血身亡

女大生激烈％％卵巢出血！騙「運動傷害」醫搖頭　4招預防疾病風險

第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

不想老一歲！「5種延緩老化食物」有吃有保庇

讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

中華民國國民外交協會台南市分會會長交接

林綋詰力推跨團體合作　揪團做公益

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

企業捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過

嘉義市東區大進步重要引擎　眷村市地重劃

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

嘉義縣番路鄉、東石鄉和民雄鄉　獲環境清潔競賽百萬獎金

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

更多熱門

相關新聞

澎湖中興國小地下停車場正式啟用

澎湖中興國小地下停車場正式啟用

澎湖縣政府於30日下午隆重舉行中興國小地下停車場啟用典禮，由縣長陳光復親自主持，並邀請地方貴賓、社區居民以及學校師生共同見證這座重要基礎建設的落成，為馬公市區交通與校園環境注入嶄新動能。

捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

228連假離島飛958航班　7.3萬張機票12/30開搶

228連假離島飛958航班　7.3萬張機票12/30開搶

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收

關鍵字：

澎湖馬公海豚

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

快訊／台中北屯男子墜樓亡

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

無印良品「小料理匙」塑化劑超標

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面