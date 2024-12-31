超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

記者陳韋男、趙蔡州／澎湖報導

澎湖縣有遊客30日中午發現，有一群海豚游進馬公第三漁港，少見的畫面讓他們非常驚喜，可惜的是海豚停留時間不長，不久後就逕自離開。澎湖海洋生物研究中心表示，畫面中的應該是飛旋海豚，在澎湖外海發現不是稀奇事，但游進漁港的卻相當少見，可能是因為覓食或其他因素才會進入港內。

澎湖海巡人員表示，海豚是30日中午的時候出現在馬公港，由於馬公港船隻進出的相當頻繁，所以很少有海豚會游進來，這次海豚難得出現，讓看到的人都覺得很新奇，「這群海豚大約有3到5隻，停留時間不長，下午就逕自離開了，但基於安全，他們還是通報船隻減速，以免發生碰撞意外」。

有喜好鯨豚的民眾說，前陣子才聽過有其他人在港內發現海豚，所以他30日聽到消息，立刻趕到港口觀看。

▲馬公港少見海豚出沒，躍出海面嬉戲影片曝光。（圖／記者陳韋男翻攝）

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，這次游進港內的海豚停留時間不長，也沒有留下太多畫面，不過畫面上看，品種可能是飛旋海豚，至於海豚游進港內的原因，可能是因為覓食或溫度等關係，但詳細原因無法確定。

謝恆毅說，澎湖外海發現海豚不是稀奇事，但游進港內的卻十分少見，難得在港內看見海豚，也讓大家覺得很新奇。