高市府轟蠻橫通過《財劃法》　柯志恩回擊：中央集權又集錢

▲陳其邁曾經為了財劃法前往立法院拜會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁表示，立法院昨(20)日三讀修正財政收支劃分法，該法攸關全國22縣市數千億的預算分配。但修法過程草率、荒唐，更未經充分討論，也沒有讓地方政府表達意見，甚至臨到表決前，還提出多個不同修正版本，根本沒時間討論與試算金額，就強渡法案，蠻橫通過。

對此，陳其邁說，這次修正的財劃法對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端。陳其邁嚴正表示，他支持財劃法修正，也多次要求應該要納入各地方政府的意見，但這種草率修法，他無法接受，這是將預算資源的逆分配，會惡化台灣的南北差距、城鄉不均。

高雄市政府財政局則表示，昨日三讀修正的財劃法，對高雄有五大不公：

一、資源仍集中雙北、重北輕南

修法以人口指標分配權數最高，營利事業銷售額次之，導致高雄、台南獲配金額，遠低於雙北，增加幅度六都最低，相對雙北增加幅度最高，資源分配重北輕南，使南北差距擴大。

二、調降「土地面積指標」、對幅員較大縣市極不公平

由現行20%調降為10%，高雄市「土地面積」全國最大，是臺北市11倍大，相關基礎公共服務，如公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，及基於人口結構因素，法定社福支出六都最高，降低分配權數，使高雄市獲配財源相對減少，影響高雄基礎公共服務量能，對市民極不公平。

三、大幅調高「人口指標」、擴大城鄉差距

由現行20%調高為45%，忽視人口主要集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少之現狀，將使資源集中在都會區，鄉村地區資源依然匱乏，擴大城鄉差距。

四、未考量「產業結構」及「外部成本」負擔、影響城市轉型

此次倉促修法，沒有將「淨零負擔」納入分配指標，不利高雄未來城市轉型，高雄長久以來作為國家重工業製造基地，以及發電量占台電全國總購發電量20%，扮演提供全國民眾用電及推動國家經濟發展發動機角色，但是所伴隨全國20%的碳排量環境成本，卻無法經由統籌分配款合理的分配，作為改善環境及安全等經費，對高雄民眾極不公平。

五、「排擠」中央政府對地方政府的補助經費

中央財政分配主要有「統籌分配款」、「一般性補助」及「計畫型補助」，國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，嚴重影響中央協助財政狀況比較不佳的縣市的建設量能，與平衡區域發展的功能。

▲高雄市政府一早就針對財劃法發新聞稿。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，柯志恩回應高雄市政府此次修法未考量「產業結構」及「外部成本」負擔，未將「淨零負擔」納入分配指標，不利高雄未來城市轉型，柯志恩認為，產業結構納入淨零負擔，不該是財劃法修法需考量的範疇，原因是政府能源轉型政策畫大餅、不切實際，不只2025再生能源目標跳票，審計部更揭露風電效益未如預期，還浪費預算、弊案叢生。

再者，政府錯誤的能源政策，也不該剝奪地方政府的預算來彌補，導致錯上加錯，更何況不只高雄，中火還要因為錯誤的能源政策，而變成全球最大的火力發電廠，未來又該如何補償？

柯志恩強調，「財劃法」僅僅是規範中央與地方預算分配的比例，而無法要求現行哪些政事項目預算要刪除或減少支出，這些是行政部門的責任，而非國會所能決定；執政黨不該拿統籌分配款當武器，動輒以刪除或減少某些政事別的預算，來威脅在野黨與地方政府，身為執政黨，應理解中央政府長期「集權又集錢」已嚴重影響地方的發展，唯有透過「財劃法」重新調整中央與地方的分配比例，才能真正落實地方自治。