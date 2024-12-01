男女裸奔境遇大不同！女球迷脫光衝球場　眾人袖手旁觀任她跑

▲一名女球迷闖入球場裸奔，現場卻無人驅趕她。（翻攝X@SchengenStory）

圖文／鏡週刊

國外運動賽場上，裸奔鬧場已是見怪不怪，但加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰卻上演令人瞠目結舌場面，有別於一般追逐驅趕的處理方式，現場反而放任裸女盡情狂奔後，才上前將她帶離。

據英國《每日星報》報導，前天加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰發生一起詭異的鬧場事件，一名女球迷突然闖進球場脫衣全裸狂奔，她頻頻回頭，似乎深怕有人追。然而，周遭的工作人員對她的異常行為視若無睹，任由她肆意鬧場。直到她走到場邊，才姍姍來遲地派了2名保全將她帶離現場。

▲這名女球迷裸奔後自行走到場邊，才有保全將她帶離。（翻攝X@SchengenStory）

這段影片在網上迅速發酵，引發熱議。網友們紛紛稱讚：「這才是加拿大人的紳士風度！」「看來，是很多人都想看吧！」據《TMZ》報導，這名女子最後被警方逮捕，並送醫檢查是否嗑藥或喝酒。雖然她不會面臨刑事指控，卻被列入球場黑名單，永久禁止入內。

比賽結果，多倫多淘金人（Toronto Argonauts）以41比24的成績，成功擊敗溫尼伯藍色轟炸機（Winnipeg Blue Bombers），成功奪冠。

( NAKED CONTENT????) - Bizarre moment naked woman strolls onto field during Canada's Grey Cup while players watch on awkwardly-The Canadian Football League's Grey Cup showpiece was disrupted in bizarre fashion on Sunday night after a naked woman casually strolled onto the field. pic.twitter.com/evFflkvUM9 — MassiVeMaC (@SchengenStory) November 18, 2024

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

情侶泡湯成惡夢 男子事後下體全是蟲！醫師揭原因並示警

婦人搭自強號被要求補票大鬧車廂 暴走狂罵：你們活該被共匪統治

夜市「告敏晨」招牌賣什麼？ 網友會心一笑：只有台灣人看得懂