男女裸奔境遇大不同！女球迷脫光衝球場　眾人袖手旁觀任她跑

國外運動賽場上,裸奔鬧場已是見怪不怪,但加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰卻上演令人瞠目結舌場面,有別於一般追逐驅趕的處理方式,現場反而放任裸女盡情狂奔後,才上前將她帶離。

據英國《每日星報》報導,前天加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰發生一起詭異的鬧場事件,一名女球迷突然闖進球場脫衣全裸狂奔,她頻頻回頭,似乎深怕有人追。然而,周遭的工作人員對她的異常行為視若無睹,任由她肆意鬧場。直到她走到場邊,才姍姍來遲地派了2名保全將她帶離現場。

這段影片在網上迅速發酵,引發熱議。網友們紛紛稱讚:「這才是加拿大人的紳士風度!」「看來,是很多人都想看吧!」據《TMZ》報導,這名女子最後被警方逮捕,並送醫檢查是否嗑藥或喝酒。雖然她不會面臨刑事指控,卻被列入球場黑名單,永久禁止入內。

比賽結果,多倫多淘金人(Toronto Argonauts)以41比24的成績,成功擊敗溫尼伯藍色轟炸機(Winnipeg Blue Bombers),成功奪冠。

