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男女裸奔境遇大不同！女球迷脫光衝球場　眾人袖手旁觀任她跑

一名女球迷闖入球場裸奔，現場卻無人驅趕她。（翻攝X@SchengenStory）

▲一名女球迷闖入球場裸奔，現場卻無人驅趕她。（翻攝X@SchengenStory）

圖文／鏡週刊

國外運動賽場上，裸奔鬧場已是見怪不怪，但加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰卻上演令人瞠目結舌場面，有別於一般追逐驅趕的處理方式，現場反而放任裸女盡情狂奔後，才上前將她帶離。

據英國《每日星報》報導，前天加拿大美式足球聯賽格雷盃冠軍戰發生一起詭異的鬧場事件，一名女球迷突然闖進球場脫衣全裸狂奔，她頻頻回頭，似乎深怕有人追。然而，周遭的工作人員對她的異常行為視若無睹，任由她肆意鬧場。直到她走到場邊，才姍姍來遲地派了2名保全將她帶離現場。

這名女球迷裸奔後自行走到場邊，才有保全將她帶離。（翻攝X@SchengenStory）

▲這名女球迷裸奔後自行走到場邊，才有保全將她帶離。（翻攝X@SchengenStory）

這段影片在網上迅速發酵，引發熱議。網友們紛紛稱讚：「這才是加拿大人的紳士風度！」「看來，是很多人都想看吧！」據《TMZ》報導，這名女子最後被警方逮捕，並送醫檢查是否嗑藥或喝酒。雖然她不會面臨刑事指控，卻被列入球場黑名單，永久禁止入內。

比賽結果，多倫多淘金人（Toronto Argonauts）以41比24的成績，成功擊敗溫尼伯藍色轟炸機（Winnipeg Blue Bombers），成功奪冠。

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