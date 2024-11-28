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雲端驚見國小女兒不雅照！淫男4度誘逼惡行曝光　重判8年徒刑

▲▼ 。（示意圖／視覺中國，圖中人物並非新聞當事人）

▲女童遭張男多次脅迫拍攝不雅照。（示意圖／視覺中國，圖中人物並非新聞當事人）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名從事餐飲業的30多歲洪姓男子，在手遊「傳說對決」認識1名台南未滿12歲未成年女童，洪男見女童涉世未深，竟以贈送角色造型為由，要求女童自行拍攝沒穿褲子、用筆插入下體等猥褻影像。台中地院依對兒童及少年性剝削等罪，重判洪男8年有期徒刑。可上訴。

判決指出，張男2022年6月間透過「傳說對決」認識女童，某日上午他在遊戲聊天室內，以交換遊戲角色造型為由，指示女童在自己住處房間內，自行拍攝僅穿內褲、未穿褲子的照片，再叫女童用社群軟體將照片回傳給他。

隔日張男變本加厲，又要女童在廁所自行錄製以筆插進下體的影像，並恫嚇若女童不從，就要散佈前一天的照片；隔月張男再以相同手法要求女童拍攝不雅影像；次年元月張向女童表示，他友人看到相關不雅照，若不配合拍攝影像，就要上傳先前的照片到網路，第3度威脅女童自攝用筆插入下體得逞。

同年2月，張男又問女童要不要角色造型，欲以同樣手法讓女童拍攝不雅照；不過女童先前拍攝的影像，自動上傳到雲端系統，經女童雙親發現後，立即要求女童與張男斷絕聯繫，並報警處理，檢方根據張男與女童的網路對話、相關截圖，予以起訴。

張男於審理時坦承犯行，法官認為，張男明知女童年幼，竟為滿足個人私慾4次引誘、脅迫女童，手法惡劣，嚴重影響女童身心健全發展，且張男未與女童及其雙親達成和解或取得原諒，分別依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪判3年2月、脅迫兒童自行拍攝性影像處2個7年2月、引誘兒童製造性交行為電子訊號未遂罪處1年8月，應執行8年有期徒刑，可上訴。

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