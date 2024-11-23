日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽22日四強複賽晚場賽事，日本隊出戰委內瑞拉，最終日本以9比6獲勝。不過，5局日本原本以3比2領先，但委內瑞拉佩雷茲（Carlos Pérez）6局上開轟，加上安打串連，一度反超為5比3。就有球迷不禁再度讚嘆中華隊，「我們的投手只失兩分，到底是什麼神鬼般的表現啊！」引發熱議。

有球迷在Threads直呼「嚇暈」，看到日本投手在6局內被委內瑞拉打了5分，忍不住提到中華隊對上委內瑞拉時只失2分，「到底是什麼神鬼般的表現啊！」也讚嘆「家正跟投手教練的投手加成功不可沒。」

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貼文引發熱議，「投手有一兩個算新，所以國際賽對手還摸不透。不管啦！這次中華隊投手就是滴水不漏」、「還有守備能力，好的守備夥伴讓投手安心，就算球不小心打出去，你們也會幫我一一接殺。」

有人高度肯定道，「這次的投手陣容，強大到一個不可思議。」原PO也點頭，「真的，在中職因為各隊對戰太頻繁，每個投手都被摸透了，所以還以為每個都普普，沒想到在國際賽上場，各個虎虎生風！」

有網友則指出，「還有情蒐團隊，他們才是最大功臣。」原PO也認同道，「真的，這次情蒐做得特別嚴謹與仔細。而且情蒐來的資訊，選手也都做到了，表現真的讓人驚艷」，認為這次要感謝的人真的太多了，很感動與感謝。