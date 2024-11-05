網拍洗衣機驚見「裸體」！賣家三點全露意外入鏡...網直呼恐怖

▲前開式洗衣機的玻璃門倒映著賣家裸體。（翻自《JTBC》）

圖文／鏡週刊

南韓近日有網友發現，一名賣家在網上拍賣洗衣機，一切看似正常，但仔細一看，洗衣機上的玻璃門，竟倒映出賣家的裸體，讓網友看到驚呆，律師也認為「很故意」。

據南韓《JTBC》「事件班長」節目報導，近日有網友發現，一名賣家在網上宣稱因為要於本月11日搬家，所以打算把洗衣機以二手價賣掉，這名賣家把洗衣機的照片放在網上，供買家網友參考。不過有網友發現，這張洗衣機照片怪怪的，仔細一看，發現疑似是賣家的男性裸體，直接倒映在洗衣機的玻璃門上，讓單純的洗衣機照，頓時間變成「18禁洗衣機」。

就有網友認為，這種照片除了讓人感到不妥、不適之外，更懷疑賣家可能是暴露狂。網友也擔心，賣家可能以拍賣洗衣機來偽裝，但實際上要對無辜女生下手，因此向媒體投書爆料。律師朴志勳（音譯）也認為，「故意的」可能性很高，因為一般人若是發現上傳的照片有異狀，通常都會趕緊下架，或者根本不會選這種照片上傳網路。

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