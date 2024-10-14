討海10多年…船長「離奇失蹤」船身破洞下沉！哥岸邊焦急：找不到人

▲船隻停靠南方澳，船長卻離奇失聯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

海巡署北部分署第一岸巡隊南興安檢所守望人員13日下午發現一艘漁船在蘇澳港滯留，而船長卻離奇失蹤，家屬焦急聯繫卻遲遲找不到人，目前海巡正持續搜救中。船長哥哥透露，弟弟有10多年的討海經驗，現在找不到人感到相當焦急。

海巡署北部分署第一岸巡隊南興安檢所守望人員13日下午3時55分發現，一艘漁船「晨光號」在南方澳漁港北堤內側滯留過久，隨即使用大倍率望遠鏡查看，卻沒有發現任何船上人員，遂向海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部通報，並連繫船長家屬確認船隻狀況。

初步確認，船上只有簡姓船長一人出港，但經多方持續連繫船長，卻仍找不到人，簡姓船長的哥哥在岸邊著急等待，他表示，弟弟有10多年的討海經驗，現在找不到人，也不清楚發生了什麼事情，這陣子弟弟是捕撈馬頭、赤鯮等底棲魚類為主。

親友13日晚間則表示，發現簡姓船長失聯後，就動員親友、海巡到失聯海域附近找，「天亮的時候找就找不到，現在還天黑了」，相當心慌。

海巡指出，該船隻是從外海返港，但不知為何未接受安檢及進入南方澳漁港內，卻停在事發地，而船隻因受到海浪拍打，船碰撞堤岸，造成船體破洞，進水後逐漸下沉，目前海巡分別在南方澳周遭以陸海空擴大方式持續搜索中。

▲船身破洞進水下沉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）