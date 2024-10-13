「陰莖骨折」啪一聲痛爆！　專家點名3種愛愛體位要小心

▲陰莖骨折的傷害不容小覷。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

「陰莖骨折」（penile fracture）恐怕是男性最糟糕的夢魘，美國私人實驗室「人體解剖學研究所」（Institute of Human Anatomy）解釋了這種可怕傷害，同時引述官方數據指出，3種性愛體位的發生機率最高，必須多加注意。

根據美國國家衛生研究院（NIH），美國每10萬名男性，就有1人會在一生期間遭遇陰莖骨折。在劈啪聲或破裂聲之後，伴隨著撕心裂肺的疼痛，儘管不會危及生命，特定傷勢仍需要手術及數周復原時間，以免造成性與泌尿功能的永久性傷害。

「人體解剖學研究所」研究員班尼恩（Jonathan Bennion）引述NIH統計資訊指出，陰莖骨折大多發生在傳教士、女牛仔、狗爬式，「在某種程度上，這是一個目標問題……必須要有某種程度的強力或速度」才會造成傷害。

▲如果忽視陰莖傷勢，可能留下永久性影響。（示意圖／記者林緯平攝）



澳洲健康新聞網站「body+soul」寫道，儘管字面上如此，但「陰莖骨折」與骨頭斷裂不同，意指環繞海綿體的陰莖白膜撕裂。因為勃起時白膜相對緊繃、更容易斷裂，所以此類傷勢與自慰及激烈性交最為相關。

在大多數案例中，醫師會將白膜縫合，並且修復組織，以免影響陰莖功能。班尼恩警告，如果忽視傷勢，可能留下永久性的彎曲、功能低下與勃起痛楚。

一名網友在「人體解剖學研究所」影片下方分享親身經驗，他20多歲時陰莖骨折，但到了現在的61歲才真正了解「有多麼危險」，「我感覺啪一下，還有一些疼痛感，接下來是整個陰莖瘀青。幸運的是，它癒合了，一切都很好，只是有一點彎曲，直到此刻以前，我從未把這歸咎於（陰莖）骨折。」