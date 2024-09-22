內閣爆賴清德「致電罵彭啓明」　賴士葆諷內鬥：總統架空行政權

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

衛福部長邱泰源21日出席活動時爆料，總統賴清德「曾致電罵環境部長彭啓明」，討論減碳議題。對此，國民黨立委賴士葆今（22日）表示，這足以說明卓內閣正在內訌內鬥，還被賴清德架空行政權，如果真這麼在意「減碳」，就應該盡快修正，民進黨長期以來錯誤的能源政策，否則總統關心減碳之舉，只不過是爭取選票的政治操作。

衛福部長邱泰源21日出席台灣醫務管理學會年會，提及許多國家將部分碳費收入撥入醫療領域，但台灣目前無此規畫，認為環境部沒有給足醫療院所資源，執行淨零減碳，他更爆料，總統賴清德曾「致電罵環境部長」，而環境部長彭啓明證實，總統確實有致電關心，行政院則回應，邱泰源談話是內閣團隊求好心切，應用正面態度觀察。

對此，賴士葆於臉書表示，衛福部長邱泰源日前對外爆料，賴清德總統打電話罵環境部長彭啓明，有關醫院減碳一事，這足以說明卓內閣正在內訌內鬥，且被賴清德架空行政權，破壞我國憲政體制的運作。

賴士葆強調，賴清德如果真這麼在意「減碳」，就應該盡快修正，民進黨長期以來錯誤的非核能源政策，讓核三延役、重啓核一核二，否則總統關心減碳之舉，只不過是為了爭取非核選票的政治操作而已。

▼環境部長彭啓明。（圖／記者許敏溶攝）