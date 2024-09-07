當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

記者閔文昱／ 綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」近來因誇張的直播風格，在直播圈迅速走紅。他今（7日）晚間在直播時，開箱一款廠商贈送的飛機杯並親自試用，不料才使用約莫5分鐘，他的下半身處隨即爆出大量不明白色液體，讓他一度必須中斷直播，看傻不少網友。

在YouTuber擁有28.7萬訂閱的網紅「尼克星」今晚在直播時，表示自己收到一款情趣廠商贈送的「高性能飛機杯」，並向觀眾展示飛機杯的各種變速功能。然而，講解到一個段落後，開始有不少觀眾鼓吹他當場「試用」，甚至有不少斗內湧入，於是他也應觀眾要求，直接在直播中「開尻」。

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▲尼克星在直播中試用飛機杯，結果噴出大量不明白液。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

只見尼克星將飛機杯放到下半身處後，先是將速度調節在最慢的「1」，但隨著速度調升，他的表情越顯猙獰，到了速率8時，他的身體已開始不自主瘋狂抖動，並狂喊「Oh my god！」、「等一下等一下！」、「嘿嘿停！停！停！」隨著速率到10，現場也隨即噴射大量不明白色液體，整個過程不到5分鐘，但由於全程並未拍到下半身，因此無法證實該液體是否就是「阿星的嘉明」。

該段直播吸引2300多人同時在線觀看，不少網友紛紛表示「這是漏電？」、「小星星盡力了」、「阿星，你會不會太稀」、「真的笑死」、「你好像對被噴臉很習以為常」、「超好笑」、「這麼敬業廠商給多少？」、「聖人模式啟動」。

不過也有不少觀眾質疑「別演了」、「最好是噴那麼多」、「浪費牛奶」、「這是稀釋的牙膏吧」、「包著還可以射出來，假」、「預約今年金馬獎影帝」、「你演得很好，下次不要再演了」、「當我第一次打手槍喔」、「一次哪可能那麼多」。