柯文哲總是被前幕僚背叛？　郭正亮曝原因：每個出去都像要讓他死

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實爭議延燒，而前幕僚紛紛砲轟柯文哲，吳靜怡更是不斷爆料。對此，前立委郭正亮14日表示，這群離開的人，不只「割袍斷義」，甚至「出去後似乎都要讓他死」，柯文哲到底怎麼處理的？他認為，柯文哲就是一個情緒管控不佳的領導人，到現在都不知道這個道理，把核心幕僚弄得一點尊嚴都沒有，這些人才會「一輩子的工作就是把你搞死」。

郭正亮於網路節目《下班瀚你聊》表示，柯文哲的個性，從台大醫院到兩任市長經歷，總是在「衝撞」，為什麼沒事？就是當初有蔡壁如收尾、提醒。

郭正亮表示，柯文哲過去任用一堆民進黨的人，後來也一個一個跑掉，但一個政黨的領導人，卻讓從民眾黨出去的人，都搞到像仇敵一般，例如張益贍、吳靜怡、小牛柯昱安，這群人離開了柯文哲，不只是「割袍斷義」，甚至是「出去後似乎都要讓他死」，柯文哲到底是怎麼處理政治的？

郭正亮質疑，他熟識的張益贍是好相處的人，柯文哲怎麼搞到核心幕僚，都變成「要讓柯文哲非死不可的」，每天都上電視砲轟，顯然柯文哲是有問題的，怎麼有人政治做成這樣？就連馬英九也沒有發生這種事。

郭正亮指出，而蔡壁如是唯一遠離權力核心，沒有痛罵柯文哲，反而還用鼓勵方式，要他問問自己，「感動人心的初衷還在不在」？這樣的人，柯文哲卻沒有留在身邊。

郭正亮總結，柯文哲就是一個情緒管控不佳，常會衝動的領導人，過去也不是沒有這種人領導人，但都需要有人在旁邊拉住，就像以前柯身邊的戳戳妹，提醒不要暴衝。

最後，郭正亮強調，柯文哲到現在都不知道這個道理，如果有內省到這些暴衝行為，就不會把核心幕僚弄得一點尊嚴都沒有，這些人出走也不會「一輩子主要的工作就是把你搞死」。

▼前柯幕僚吳靜怡Grace，近日持續批評柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）