BMW X6駕駛恍神！衝人行道輾3台YouBike　撞爛整排19根停車柱

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（30日）上午7時許，一名男子駕駛BMW X6休旅車行經環河路時，疑似恍神未注意道路縮減，直接開上人行道，撞斷YouBike所設置的停車柱，所幸當時並無人租借YouBike，並未造成傷亡，警方抵達，聯絡YouBike公司，經查看共有19根停車柱遭撞斷，另有3台YouBike遭撞毀。

▲程男駕駛BMW X6休旅車，恍神開上人行道。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事建築工地包商的40歲程姓男子，今天早上準備前往工地時，開著BMW X6休旅車，沿著永和環河西路一段往新店方向行駛，行經永和路二段路口時，程男恍神未注意，將休旅車直接開上人行道，而原本設置在人行道上YouBike停車柱，遭程男一口氣撞斷19根，還將3台腳踏車壓在車底。

▲程男開上人行道外，還撞斷19根YouBike停車柱及單車。（圖／記者陸運陞翻攝）

程男連忙下車察看，並未造成人員傷亡，警方獲報，抵達現場對程男進行酒測，並未發現有酒駕情況，警方聯繫YouBike公司人員前來，經清查共毀損7組19根停車柱及3台腳踏車，目前將待程男製作筆錄完成，YouBike公司將對程男毀損部分求償。

▲事後YouBike公司將對程男求償。（圖／記者陸運陞翻攝）