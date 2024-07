▲Su-34戰機曾在2022年技術故障墜毀民宅,造成13死。(圖/路透社)

記者黃聖庭/綜合報導

俄羅斯空軍一架Su-34轟炸機於27日在南部伏爾加格勒進行訓練時,發生墜毀意外,所幸無人傷亡。

綜合外媒報導,該起事件研判為技術故障所引起,機組人員成功彈射逃生,無人傷亡,當地居民目擊到墜毀現場濃煙,分享到社群媒體上。

⚡️Russian Su-34 plane crashes near Volgograd



Local residents publish photos of smoke over the forest. pic.twitter.com/gcFybcEtgK