YTR機長前女友控四度家暴！　枕頭壓臉手掐脖「他就是要我死」

記者黃宥寧、黃哲民、劉人豪／台北報導

一名謝姓女子出面指控，遭本名王天傑的知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」強制性交、恐嚇、傷害等，她今（19）日在律師陪同下，到台北地檢署按鈴提告，並說曾被王男拿枕頭壓臉、手掐脖子，指控「他就是要我死」。

▲前女友露傷疤指控遭YTR型男機長家暴，他就是直接要我死」。（圖／記者黃哲民攝，下同）

謝女說，2022年開始跟王男交往，在2023年9月22號的時候，那時她與王男在越南的住處看電影，手鍊刮到王男的肚子，王男突然很生氣，她馬上道歉也關心對方有沒有受傷，沒想到王男把她手鍊扯斷，之後還掐她的脖子，期間因為太大聲，鄰居報案後越南警方有到場救她，她還因此進了醫院。

謝女表示，第二次是2023年10月，晚上她睡不著想到客廳滑手機，但是王男不同意，把她強行留在房間，還嗆說「妳是不是想再進一次醫院」，直接抓她的頭撞地面，她因為害怕加上不敢反擊，到了下午才打電話給113家暴專線。

謝女指出，還有一次是2023年12月10日，她們去北海道旅行，起因是沒有幫王男找泡溫泉的地點，然後王男就突然暴怒，不讓她從露營車離開，她也不敢反抗，因為如果強行下車的話，王男就會使用暴力。

謝女說，最後一次是在2024年2月28日，就是王男在網路上宣布退休的時候，過去幫忙搬家要回台灣，當時王男剛從澳洲飛回來到住處時發現她在睡覺，王男覺得她沒有上前迎接，就開始暴怒，把她強行拖到房間裡面，不讓她到客廳、不能穿衣服、不可以大聲說話、不可以再引來鄰居報警，然後王男拿枕頭壓住她口鼻，然後用手掐她脖子，所以那時候臉部有挫傷，「他就是直接要我死的那種」，認為能活下來就是沒有反抗他。

謝女表示，自己是在2024年3月跟王男分手，在2024年5月以後才敢跟朋友講，因為覺得很丟臉，分手之後因為心裡創傷，一直接受心理治療到至今，身心變得比較好一點後，才決定講出來。