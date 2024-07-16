國軍24處使用陸製資訊產品　800多台陸製＋不明行車紀錄器

▲國防部大門。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委黃國昌近日踢爆國防大學使用大陸製資訊產品，國防部16日表示，清查全軍158處場所，發現24處使用陸製產品，其中有4案使用路由器及資料處理器；另外，也清查800多台陸製的行車紀錄器，以及80多台不明產地的行車紀錄器，目前都全數下架，後續將報廢銷毀。

軍備局工營處處長黃建勝少將上午接受媒體訪問時表示，太陽光電廠商違規使用大陸製品的問題，國防部已經舉行4次的全軍檢討會，針對全軍的158個案場，發現24案有使用陸製產品，其中有4案是使用路由器及資料處理器。

黃建勝進一步指出，已經邀集相關業管聯參、律師研議，針對相關事項，違反國軍資通管理作業規定，最重將可中止契約。至於使用陸製變流器因不具有運輸、傳送、資料計算功能，則會依照契約要求限期改善。

另外，有關黃國昌指控國防大學涉及隱匿一事，黃建勝表示，國防大學清查，承辦工程官是在7月1日查獲陸製路由器和資料處理器，隔天（7月2日）則要求廠商拆除，可是沒有回報上級業務主管和國防部。因此，國防大學會依照陸海空軍懲罰法給予懲處。

在行車紀錄器方面，國防部通次室則表示，經過清查上萬台的行車紀錄器，發現先前公布的800多台陸製品外，另有80多台無法判斷產地，已經全數停用下架，也會報廢銷毀。