國道橋下橫跨3車道！宜蘭男被小貨車撞飛身亡　駕駛慘遭判刑

記者陳韻如／宜蘭報導

宜蘭66歲吳姓男子2023年6月9日上午10時許在大福路3段上違規橫越馬路，一橫跨就是三個車道，導致一輛由北往南行駛的小貨車見狀閃避不及，當場把吳男撞飛。吳男經緊急送醫後，仍宣告不治，而肇事的黃姓小貨車駕駛則被依過失致死罪嫌送辦。案經法院審理，黃男被依法判刑6個月，得易科罰金；全案上訴二審，但仍遭法官駁回。

▲▼吳男從央分隔島穿越三線道路，中線小貨車閃避右偏，左後視鏡仍撞上吳男，吳男傷重不治。（圖／記者游芳男翻攝）

這起案件發生在2023年6月9日上午，而透過畫面可以看到，當時吳男從中央分隔島由東往西穿越道路，準備橫跨三個車道到另一側，但當剩下一個車道時，黃男駕駛小貨車駛來，見到吳男時嚇得向右偏移，但閃避不及，導致左側後照鏡仍撞上吳男，當場將吳男撞飛。

警消獲報後立即趕赴現場，發現吳男倒臥在地一動也不動，緊急將他送醫搶救，但他仍雙側廣泛性蜘蛛網膜下出血、雙側廣泛性硬腦膜下出血、顱骨穹窿骨折、右側第二至第六肋骨及左側第一肋骨骨折、右側鎖骨骨折、胸壁擦挫傷併多處血腫、右側肩部、上臂、手腕、手及雙側手肘擦傷及雙側膝部擦傷等傷害，搶救後仍宣告不治。

案經法院審理，法官認為，肇事的黃姓小貨車駕駛未注意車前狀況，並採取比要安全措施，涉有過失，而雖吳男違規跨越中央分隔島穿越車道為肇事主因，但黃男仍難辭其咎，因此依過失致死罪嫌判處6個月徒刑，得易科罰金。

全案上訴二審，檢方認為，黃男案發後並未適時與吳男家屬聯繫、表達關切，且至今未達成和解，犯後態度不佳，認為法官判刑過輕，因此上訴請求法官撤銷原判，重新量刑。

二審法官審酌，黃男在案發後立即坦承犯行，屬自首行為，且本件車禍發生，吳男的行為是肇事主因，法官審酌黃男的過失程度，以及犯後態度、家庭狀況、經濟狀況等，認為原判決並無不當，因此駁回上訴，維持一審原判。