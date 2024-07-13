亞洲首富之子「豪砸40億」辦婚禮！　傳邀愛黛兒當表演嘉賓

▲阿南特（Anant Ambani）與拉迪卡（Radhika Merchant）13日舉行為期4天的婚禮。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

亞洲首富、印度企業家安巴尼（Mukesh Ambani）自今年3月起，替29歲小兒子一連舉行多場的婚禮活動，而最終為期4天的婚禮將從13日登場，包含美國名媛金卡戴珊、英國前首相強生都是座上賓，孟買市中心也為此每天封路數小時，預估整個婚禮活動耗資130億盧比（約台幣50億元）。

▲亞洲首富、印度企業家安巴尼（中）與妻子妮塔（Nita Ambani）、小兒子阿南特。（圖／路透）



安巴尼是印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長，資產達到1150億美元（約台幣4.9兆元），目前全球排名第10。他29歲小兒子阿南特（Anant Ambani）和交往多年的女友、印度製藥公司Encore Healthcare執行長維倫瑪尚特（Viren Merchant）的千金拉迪卡（Radhika Merchant）將於13日在孟買舉行為期4天的婚禮活動。

▲好萊塢男星約翰希南（John Cena）參加阿南特的婚禮。（圖／路透）



根據BBC報導，包含美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、好萊塢男星約翰希南（John Cena）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）及強生（Boris Johnson）都是座上賓，社群媒體上也充滿各種明星權貴參加婚禮的影響。

據了解，安巴尼租了3架私人飛機專門接送賓客，金卡戴珊與妹妹克羅伊卡戴珊（Khloé Kardashian）就被目擊，帶了一組造型師和製片組一同上機。

Kim Kardashian and Khloe Kardashian leaving from Taj to attend Anant Ambani grand wedding. pic.twitter.com/4Xpo9zXBmw — 21 (@21metgala) July 12, 2024

在婚禮活動結束前，孟買主要道路每天將被封鎖數小時，這也引發外界抗議，認為封鎖道路加劇了季風洪水造成的交通堵塞問題，且看似永無止盡的婚禮活動，只是安巴尼為了炫富。

事實上，這場婚禮活動從3月就展開，當時安巴尼舉辦了為期3天的婚前派對，微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克伯都受邀參加；美國樂壇天后蕾哈娜、小賈斯汀（Justin Bieber）、魔術師大衛布萊恩（David Blaine）也被邀請在派對上演出。

▲▼孟買市中心封街進行婚禮布置。（圖／路透）



此外，安巴尼在6月又舉行了一場婚前慶祝活動，包下一艘郵輪從義大利航往法國，邀請800名嘉賓出席，還有新好男孩（BACKSTREET BOYS）、凱蒂佩芮（Katy Perry）擔任表演嘉賓。謠傳13日正式婚禮儀式結束後的派對，可能會邀請英國歌后愛黛兒（Adele）演出。

▲阿南特與拉迪卡婚禮豪砸台幣40億。（圖／路透）



安巴尼並未透露為這場婚禮花了多少錢，但婚禮策劃公司估計，截至目前應該已花了110億盧比至130億盧比（約台幣40億至50億元）。有傳言指出，蕾哈娜的演出費用為700萬美元（約台幣2.29億元），小賈斯汀為1000萬美元（約台幣3.28億元）。

印度反對派政治人物艾薩克（Thomas Isaac）痛批這場婚禮鋪張程度簡直駭人聽聞，「從法律上來講，這確實是他們的錢，但如此揮霍浪費，對地球之母與貧困人民來說，完全是一大罪惡。」