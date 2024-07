亞洲首富之子「豪砸40億」辦婚禮！　傳邀愛黛兒當表演嘉賓

▲阿南特(Anant Ambani)與拉迪卡(Radhika Merchant)13日舉行為期4天的婚禮。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

亞洲首富、印度企業家安巴尼(Mukesh Ambani)自今年3月起,替29歲小兒子一連舉行多場的婚禮活動,而最終為期4天的婚禮將從13日登場,包含美國名媛金卡戴珊、英國前首相強生都是座上賓,孟買市中心也為此每天封路數小時,預估整個婚禮活動耗資130億盧比(約台幣50億元)。

▲亞洲首富、印度企業家安巴尼(中)與妻子妮塔(Nita Ambani)、小兒子阿南特。(圖/路透)



安巴尼是印度信實工業集團(Reliance Industries)董事長,資產達到1150億美元(約台幣4.9兆元),目前全球排名第10。他29歲小兒子阿南特(Anant Ambani)和交往多年的女友、印度製藥公司Encore Healthcare執行長維倫瑪尚特(Viren Merchant)的千金拉迪卡(Radhika Merchant)將於13日在孟買舉行為期4天的婚禮活動。

▲好萊塢男星約翰希南(John Cena)參加阿南特的婚禮。(圖/路透)



根據BBC報導,包含美國名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)、好萊塢男星約翰希南(John Cena)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)及強生(Boris Johnson)都是座上賓,社群媒體上也充滿各種明星權貴參加婚禮的影響。

據了解,安巴尼租了3架私人飛機專門接送賓客,金卡戴珊與妹妹克羅伊卡戴珊(Khloé Kardashian)就被目擊,帶了一組造型師和製片組一同上機。

