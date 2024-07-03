大鬧小ck爆乳女「證實是男的」！網驚呼：泰媒肉搜程度超乎想像

▲大鬧台北101「小CK」的泰國女子被泰國網友肉搜，查出是一位名叫Agi的跨性別者。（翻攝畫面）
圖文／鏡週刊
繼6月30日傳出台北101的小CK專櫃遭1名穿著爆乳性感洋裝的外籍女子鬧事脫序行為，這名失控的女子後來被強制送醫，她砸店影片在網上瘋傳，也在各界掀起波瀾。因為其身分不明，警方也未在她身上找到能表身分之證件，反令外界更好奇這名女子的來頭。
事件發生不到3天，網路上就流傳著各個關於這名女子的相關八卦，包括她被泰國前男友背叛才出現精神異常、其實是台灣人、是男兒身等等。昨（2日）臉書粉專Poetry of Bitch發布了一篇泰語長文，把關於此事這幾天的各種傳言、事件懶人包等，全部列出。
這讓一名網友看到忍不住在threads上發文驚呼：「泰國媒體跟網友肉搜起底的程度超乎我的想像」，這名網友簡約地描述了該篇臉書粉專的內容，那名大鬧101專櫃的泰籍女子已被證實是暱稱叫Agi的泰國跨性別者，其護照資訊為29歲男性。
泰國媒體Workpoint還直接去採訪了Agi的朋友Gigi，Gigi透露，她和Agi是大學同學，當時Agi的成績非常好，心地也很善良，常常去幫助同學；但1年前開始，Agi精神忽然變得不正常，例如會突然在直播中胡言亂語，被朋友帶去治療。
Gigi也表示，Agi在去台灣之前，曾發文表示「我會在台灣搞件大事！」，另一個泰媒Thairath播放了Agi在大鬧101後的錄音，內容是，「大家好，我現在在台灣，有人說我會吃牢飯，怎麼可能？我啥都沒做。我那時候在店鋪裡，是聽到有人叫我來玩遊戲」。
據說還有人肉搜到Agi的臉書，她臉書貼文除了在事前PO出「要去台北搞事了」一文外，還在事發後轉發台灣媒體報導這件事的新聞，彷彿對自己的脫序行為非常自豪。
不少網友在threads這則談論該事件泰國媒體及網友肉搜能力的貼文底下留言表示，「他們媒體能比警察還要早找出遺體，人民團結起來還能串連查CCTV警察比效率快。沒什麼他們辦不到，只有要不要」、「泰國媒體真的超厲害」、「一開始還一堆泰國人在洗文說他是柬埔寨人」、「泰柬網友互黑是傳統技能了」、「後來又傳出不是泰國人，是台灣人，我被搞的一頭霧水」、「泰國人真的也沒有在客氣的，之前奶茶聯盟就見識到了」。
自稱是Agi高中同學的妹妹說Ａgi是台灣人
一名台灣網友說自己姐姐與Agi是高中同班同學，所以她是台灣人，還爆料Agi被泰國前男友欺騙並偷走所有錢的故事，導致她精神異常。也提到Agi會說泰語只是因為她曾在泰國工作過。但當台灣記者問起是否有證據證明她是台灣人，「你姐姐是哪一所學校畢業的？」對方卻沒有回答就消失了。
醫院照片洩露
關於Agi被綁在床上的照片被洩露一事，照片中甚至還能看出床上有一塊濕漉漉的痕跡，看起來像是尿液。這引發台灣民眾批評是否過於嚴厲。那張照片到底是怎麼流出的呢？對此，醫院不得不發表聲明稱「這不是醫院人員外洩的，因為醫院非常重視病人的個人資訊，也有規定禁止拍照」。
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