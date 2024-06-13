金曲獎找王力宏演出網罵翻　議員質疑：是否真的夠格？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，主辦方安排近年來爭議風波不斷的王力宏擔任表演嘉賓獻唱，消息引發不少反對聲浪。台北市議員許淑華直言，看到金曲獎找王力宏當演出嘉賓的消息，她覺得非常不可思議，邀請宣揚中國民族文化，且言行爭議的人選，「我強烈懷疑王力宏是否真的夠格，在金曲獎的舞台擔任表演嘉賓？」

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的CoCo李玟，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，而今年頒獎典禮中也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在構思節目內容時，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓。

但此規劃引發網友不滿，在該篇臉書貼文下留言「真的是在跟北影比幽默」、「坐等蕾神（？）」、「完全沒辦法接受婚內出軌的劣跡男藝人，來致敬因為先生不忠而痛苦的coco」、「請金曲獎慎重評估」。

許淑華表示，金曲獎是台灣，也是整個華語音樂圈的文化盛會，舉辦30多年以來，一直是亞洲音樂圈指標性的獎項。除了主流的華語市場，也看到金曲獎近幾年加入多元的文化元素，鼓勵台語、客語、原住民語等母語創作，也讓許多充滿生命力的年輕樂團、歌手站上舞台，讓世界看見台灣多元的文化軟實力。

許淑華說，在這麼重要的典禮上，邀請宣揚中國民族文化，且言行爭議的人選，「我強烈懷疑王力宏是否真的夠格，在金曲獎的舞台擔任表演嘉賓？」

許淑華也提醒主辦單位文化部、規劃這場盛會的相關團隊，應該嚴格把關演出嘉賓，讓金曲獎繼續成為台灣音樂圈的驕傲，而不是走回頭路，破壞了金曲獎的根本價值。