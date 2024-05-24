孩子易發脾氣「恐是語言能力不夠好」！信誼：親子共讀是解方

▲信誼基金會表示，親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

孩子動不動就發脾氣，不少父母總以為是情緒問題。根據信誼基金會針對台灣超過1萬個幼兒家庭調查顯示，從3歲、4歲、5歲甚至到6歲，每一個年齡層都只有50%家長表示，幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達，顯示孩子動不動就哭鬧，可能是語言表達不足造成。而調查也顯示，98%父母認為，親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。

信誼基金會在2023年11月間，透過網路進行「1-6歲幼兒語言發展與親子對話調查」，總計獲得1萬403份回覆。在孩子3-6歲的「語言表達」學習關鍵期，從3歲、4歲、5歲甚至到6歲，每一個年齡層都只有50%的家長表示，幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達。

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信誼基金會指出，從最新調查顯示，孩子動不動就哭鬧，家長以為的情緒問題，可能是語言表達不足所造成的。當語言能力進步，學習如何說出需求，情緒失控可能就會改善。

此外，調查也顯示，97%父母認為，父母的對話與互動對孩子的語言發展影響最大。98%的父母認為，親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。調查中發現，僅有64%父母自評日常和孩子一起說話或聊天的時間頻繁，33%的父母覺得和孩子對話的時間不夠。當代父母親子共讀的方式已趨多元，超過六成的父母都能在說故事間鼓勵孩子發表意見，75%的父母在孩子有興趣的地方會多停留、甚至用誇張的表情和語調和孩子說故事。

針對這項調查，信誼基金會張杏如董事長分析，在孩子8歲前的良性親子互動，不只有助語言學習，對大腦的發展、情緒的穩定、認知能力和社會化都有正向影響。建議爸媽可以從日常生活對話、親子共讀技巧的強化，提升孩子的語言理解和表達能力。

▲信誼年度幼兒語言大調查發現，現代父母受對話式閱讀影響，會在孩子有興趣的地方多停留。（圖／信誼基金會提供）