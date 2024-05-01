狗狗跑入遊樂園！巴西男闖禁區救狗　下秒遭遊樂設施「重擊KO」

▲巴西一名男子為了救狗，慘遭遊樂設施擊倒，不得不接受腿部手術。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西聖保羅州（São Paulo）4月28日發生了一起驚險事件，一名男子為了拯救誤闖遊樂園禁區的狗狗，慘遭遊樂設施重擊，腿部受傷倒地，所幸被送院搶救後已無生命危險。

當地媒體引述巴西憲兵隊說法指出，這起事件發生於倫索伊斯-保利斯塔（Lençóis Paulista）的一個遊樂園裡。事發當時，這名男子正在一個擺錘式旋轉遊樂設施下方排隊候車，不料卻突然看到遊樂設施的平台闖入了一隻狗狗。

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Brazil, Sao Paulo. A man was hit by an amusement park ride in Lençóis Paulista while trying to save a dog. He suffered leg injuries, but his condition is stable. pic.twitter.com/fPqAdwKcYg — world wide news channel (@worldwidenc) April 30, 2024

眼看狗狗就要被遊樂設施的擺錘擊中之時，擔心狗狗發生危險的男子，毫不猶豫地跳過柵欄，衝入遊樂設施禁區，一把將狗狗趕出遊樂場。不過，男子並未察覺遊樂設施的擺錘已再次從上方擺盪下來，一時反應不及，遭遊樂設施重擊倒地。

遊樂園業者對此表示，這起意外是因為男子突然闖入遊樂設施的禁區救狗所引發，但男子事後已被緊急送院接受腿部手術，目前狀況也已穩定下來，沒有生命危險。