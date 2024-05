狗狗跑入遊樂園！巴西男闖禁區救狗　下秒遭遊樂設施「重擊KO」

▲巴西一名男子為了救狗,慘遭遊樂設施擊倒,不得不接受腿部手術。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

巴西聖保羅州(São Paulo)4月28日發生了一起驚險事件,一名男子為了拯救誤闖遊樂園禁區的狗狗,慘遭遊樂設施重擊,腿部受傷倒地,所幸被送院搶救後已無生命危險。

當地媒體引述巴西憲兵隊說法指出,這起事件發生於倫索伊斯-保利斯塔(Lençóis Paulista)的一個遊樂園裡。事發當時,這名男子正在一個擺錘式旋轉遊樂設施下方排隊候車,不料卻突然看到遊樂設施的平台闖入了一隻狗狗。

#brazil #saopaulo #hit #accident #wwnc #injuries #amusement



Brazil, Sao Paulo. A man was hit by an amusement park ride in Lençóis Paulista while trying to save a dog. He suffered leg injuries, but his condition is stable. pic.twitter.com/fPqAdwKcYg