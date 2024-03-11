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讓人瞬間暴怒！　盤點12星座惹怒大家的關鍵原因

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

▲水瓶座很常投入在自己的世界中。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人都一定會有自己的習慣，以及平時沒有察覺的缺點，卻可能在不知不覺中把身旁的人惹怒。《星座好朋友》為大家整理出，12星座有哪些地方時常讓周邊的人覺得受不了呢，一起參考看看。

牡羊座

在不合適的情況下說實話

牡羊座可以說是一根腸子通到底，他們不是不伶牙俐齒，是講話總是不經大腦思考，想到什麼就都一口氣說了出來。他們通常都會說出實話，雖然沒有惡意，可是卻未必是在適當的場合下說出來，往往會讓大家感到錯愕。

金牛座

不跟對方打招呼

金牛座的人很常會無視認識的人，這樣的行為會讓人覺得很沒禮貌，可其實他們是因為有社交障礙，所以才導致他們有這樣的行為，因為他們怕打完招呼後，換來的是一片尷尬，所以索性裝作沒看到對方。

雙子座

絕不承認自己沒禮貌

雙子座一直是很雙面的星座，他們很常被說「見人說人話，見鬼說鬼話」，其實這是他們的生存方式，可是卻也被很多人討厭。他們有一個缺點，就是寧願被誤解也不願承認自己是錯的，就算被說沒禮貌他們也不會承認，永遠都覺得自己是對的。

巨蟹座

自以為是的耍幽默 講話尖酸刻薄

巨蟹座的人很愛自以為是的耍幽默，有時會不小心就用尖酸刻薄的字眼，而無意傷害到他人。有些比較情緒化的巨蟹甚至會口不擇言，雖然事後可能會發現自己做錯，但是傷害卻已經造成了，因此有時會被貼上沒禮貌的標籤。

▲▼鄰居,室友,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲處女座有時求好心切，在態度上容易忽略對方感受。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

超愛控制別人

獅子座總想掌控一切，雖然不是惡意，可是往往會給人一種他們就是最厲害的感覺，然而在他們控制別人的過程中，往往也會不注意用詞，讓對方感到不開心。

處女座

喜歡教訓、批評別人

處女座最沒禮貌的地方就在於，他們很喜歡批評或是教訓他人，因為他們想讓一切都處在完美的狀態，所以看到有不完美的地方就要全部糾正。當他們著急起來的時候，雖然全部都是出自好心，可是說話態度有時會讓人覺得不太舒服。

天秤座

懶到消失、小劇場很多

天秤座的人做事有自己的原則，可是讓人最討厭的一點就是，他們很多時候會憑空消失，或是忘記跟你的約，可是卻又可以像沒事一樣出現在你面前。雖然他們對這樣的解釋就是「懶」，也會編出一堆理由來替自己說話，總希望別人配合自己。

天蠍座

強迫別人聽話、情緒勒索

天蠍座其實是很忌諱別人沒禮貌的，可是他們有時候卻也會不小心失禮，有話直說就算了，基本上講出來的話也真的不動聽。有些天蠍甚至還會強迫對方要聽自己的，他們對於情緒勒索之類的心理戰可是很在行的，也因此常常讓人不想再跟他們多有接觸。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲個性直接的射手座常會不小心惹毛他人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

講話直接、很愛損人

射手座常常會拐著彎損人，講話又很直接，讓對方直接尷尬到下不了台。也許是因為他們天生就帶點「白目基因」，所以就算把人惹火了，他們自己也渾然不知，只會不加修飾的一直說下去。

摩羯座

只顧自己的事、把別人當空氣

摩羯座本身就很有分寸，他們本身也很在意一個人有沒有禮貌，所以說他們其實不太會在言語上沒禮貌，但當他們專注在自己的事情上時，他們會完全把你晾在一旁，好像整個世界只有他們自己而已。

水瓶座

事不關己、冷眼旁觀

水瓶座最沒禮貌的地方就是，他們明明很多事都身處其中，卻可以好像只活在自己的世界，總是一副事不關己的態度，什麼事都冷眼旁觀，很愛說「隨便」、「都可以」的這種態度，也會容易讓人感到不爽。

雙魚座

優柔寡斷、拖拖拉拉又愛麻煩別人

雙魚座其實沒什麼很不好的個性，唯一的缺點就是太迷糊了，他們不切實際的想法，常常會把很簡單的事搞得很複雜，總想要快點解決問題，卻又會優柔寡斷的無法做出決定，拖拖拉拉的個性讓時間不夠用，然後麻煩到別人自己也不自覺。

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