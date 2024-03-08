他被包包碰到膝蓋狂喊「撞人」　司機無奈「全公車一起等警察」

記者邱中岳／台北報導



北市警萬華分局龍山派出所在7日接獲報案，有1名女子搭公車，隨身包包不小心觸碰到1名男子，男子不斷跳針「妳撞到我了」，公車司機立刻將車停在北市萬華區的公車站牌，並且通知警方到場，警方到場後女子表示「包包裡面只有衛生紙」，並不會造成太大傷害，儘管男子沒有提告，但要求女子留下聯絡方式談和解。



警方調查，67歲的林姓男子，在7日晚上10時許搭公車行經北市萬華區中華路2段、廣州街口，不滿37歲的杜姓女子隨身包包，觸碰到身體，所以在車上不斷跳針「妳撞到我了」，司機索性將車停在公車站牌，並通知警方到場處理。



▲林男不滿被杜女的包包撞到膝蓋，杜女則打開包包表示「只有衛生紙」。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方到場之後，林姓男子則不斷強調被杜女的包包撞到膝蓋，還不斷質疑女子為何樣撞他，但是杜女在警方到場之後，也打開包包，發現裡面只有衛生紙，根本不會構成太大傷害，但林男仍不罷休。



▲杜女打開撞到林男膝蓋的包包，裡面只有衛生紙，警員都直言「衛生紙也會受傷」?（圖／記者邱中岳翻攝)



警方事後告知2人權益，林姓男子也不斷要求杜女留下聯絡方式，這樣才可以商討後續和解事宜，警方也在2人情緒平穩後離去，後續由杜女、林男自行協商和解條件。



