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烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

▲▼2024 年1月2日，烏克蘭哈爾科夫市，工作人員正在清理被俄羅斯飛彈襲擊後的受損住宅。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰爭滿2週年，圖為烏克蘭哈爾科夫市民宅遭俄羅斯飛彈襲擊受損。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布，將針對俄羅斯再祭出超過500項制裁。在烏克蘭戰爭屆滿兩週年之際，華府尋求升高對莫斯科的壓力。

路透社報導，拜登在聲明中表示，美國也將實施新一輪出口限制，目標是近100個對俄羅斯提供支持的實體，並且會採取行動進一步降低俄羅斯的能源收益。

拜登指出，相關措施尋求就開啟戰端和俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死，要讓俄羅斯承擔責任。美國的軍援計畫在國會卡關數月，烏克蘭彈藥需求孔亟，華府則打算繼續支持基輔當局。

拜登就上述制裁措施說道：「它們將確保（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）為對外侵略、在國內實施壓迫而付出更高昂代價。」

他還說，今天的制裁行動會針對跟納瓦尼繫獄有關的個人，以及俄羅斯金融部門、國防工業基地、採購網路和跨越多個洲逃避制裁的對象。

2022年2月24日俄羅斯侵略烏克蘭，摧毀城巿並造成數以萬計人員喪命，美國和盟邦已對數以千計的目標祭出制裁，如今這是最新一波。

拜登表示：「這場戰爭已經進行兩年，烏克蘭人民持續以無比勇氣在奮戰，但他們就要用光彈藥。烏克蘭需要美國供給更多物資，才能堅持繼續抵禦俄羅斯的無情攻擊。伊朗和北韓的武器彈藥讓俄國得以發動襲擊。」

他還提到：「這就是為何聯邦眾議院必須通過這項獲兩黨支持的國家安全追加法案，以免為時已晚。」

▼美國總統拜登。（圖／CFP）

▲▼拜登。（圖／CFP）

 
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