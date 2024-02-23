超摳男友婚前放大絕「嫁妝全在大創買」！妹子崩潰：交往初不會這樣

▲一名準新娘抱怨男友太摳，為了省錢竟然只想在大創買嫁妝。（示意圖 photoAC）

圖文／鏡週刊

新人籌備婚禮時，常會因為瑣事起衝突！近日在南韓網路上一則貼文引發熱議，一名準新娘在社群平台上大吐苦水，抱怨男友為了省錢，竟然要在大創添購嫁妝用品，讓她超傻眼。

一名南韓女網友在網路上以「想在大創買嫁妝的男友」為題發文，表示自己與男友交往1年，準備步入禮堂，然而雙方金錢觀差異很大，為此常引發激烈口角。她回憶交往初期，男友並非如此德行，但在交往後期才慢慢露出本性。

原PO表示，摳門男友在挑選約會場所時，開始都選便宜餐廳，連餐點都捨不得點，只點少少幾樣，去咖啡廳也只點一杯飲料，但是因為自己也不是大胃王，一直都沒有和男友溝通，也沒有因此吵架，反而覺得省錢也不錯。

但在籌備結婚的過程中，卻開始出現問題，首先是男友去跟準岳父母見面時，只帶了一瓶廉價的酒，價格約5萬韓元（約新台幣1154元），讓她頗感失望。隨後在討論婚禮場地、婚紗、妝髮造型等細節，男友也只追求CP值，讓她步步退讓。

最後原PO在蜜月旅行上十分堅持，決定由她規劃蜜月行程，但在添購嫁妝時，原本考量是新婚，家電部分都想買新品，可是男友卻認為沿用自己住處的舊家電就可以，然而，這些冰箱、電視、冷氣都已經使用超過5年，男友甚至打算「這些都得用到10年以上才行」，至於碗盤、平底鍋等日用品認為在大創選購即可。

對此，原PO認為雖然男友家裡經濟狀況很不好，可是他每月還是會補貼家中50萬韓元（約新台幣11547元），如果有什麼家電損壞，男友也會買新的替換。當兩人討論到如果未來有小孩時的生活費用，擔心有一人會無法工作，男友卻認為可以從政府補助獲取育兒用品，或者乾脆用二手也行，但是原PO卻覺得這個開銷是必要支出。

貼文一出，兩人南轅北轍的金錢觀讓不少網友看了直搖頭，直言「錢該花就要花」，有人則認為男友太過寒酸，「第一次見面帶5萬韓元的酒真的太過分。要不就悲慘地過活，換成是我就不結婚了」，更有人勸原PO快放生，乾脆「解除婚約」，也嘲諷「真的是高CP值女友呢，別生了吧，小孩有什麼罪？」

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