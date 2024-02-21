海巡3年執行驅離4000次　「三無船舶」問題大！兩岸都強勢取締

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

金門海巡近日追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。對此，根據海巡署統計，近三年來海巡署取締越界大陸漁船數，加總超過4,000次執行驅離，扣留超過70艘船舶。政府高層人士表示，本次發生遺憾事件是因「三無船舶」在航道上蛇行逃逸釀成意外，凸顯「三無船舶」問題嚴重，事實上兩岸都是依法進行取締，是為了維護航道安全。

所謂的「三無船舶」，是指無船名船號、無船舶證書（無有效漁業船舶檢驗證書、船舶登記證書、捕撈許可證）、無船籍港的「三無」船舶。對此，政府人士受訪時表示，這些船舶有些會非法出海捕魚，有些會進行走私、偷渡，甚至毒品交易，也因此無論是我方或是對岸，雙方執法單位都會為了維護航道安全以及合法船舶、漁民權益，積極查緝非法船舶。

台灣的海巡，為守護航道與漁業安全，針對大陸越界漁船進行驅離，2021年驅離數1786、扣留數28、沒入數5；2022年驅離數1271、扣留數20、沒入數1；2023年驅離數1009、扣留數28、沒入數7，當中包含為數眾多的三無船舶。

於此同時，根據《福州日報》的報導，去年（2023年）12月，中國福州市海洋與漁業執法支隊就銷毀了20艘涉漁三無船舶及相關違規漁具，其執法人員在文中表示，該次拆解的漁船，均屬於未經審批的三無船舶，船上缺失各類安全設備，存在嚴重的安全隱患，被嚴令禁止從事漁業生產作業。

另外，自2022年起，福州市執法團隊辦理「安瀾閩江」專案，截至去年（2023年）年底，共搗毀電魚船舶停泊窩點6個，查獲拆解非法捕撈船舶97艘，清理收繳各類違規漁具1700多張（網具長度達30多公里）、浮球竹竿2000多個，沒收電魚工具56套，查獲並放生漁獲物高達2578公斤。

對於本次事件，海洋委員會主委管碧玲指出，海域執法是必要的，海巡不會粗暴對待大陸漁民。海巡署對大陸漁民，甚至貨船也好，充滿善意，救援案件，沒有中斷過。近3年來，針對大陸人民，就有14件救援、一件救援備便，成功救援20人，尋獲大體6人，出動的船艦艇達93艘次。

管碧玲表示，死者為大，除了人道撫慰，台灣的風險保障制度成熟健全，對於亡者也有第三人責任險的保障。台灣是重視人權的法治國家，家屬抵達之後，相關權益保障，都會提供協助。