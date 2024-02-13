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華裔登山妹「暴風雪中」獨攀失聯！7天後返家　已是冰冷遺體

▲▼華裔登山妹「暴風雪中」獨攀大山失聯！7天後返家　已是冰冷遺體。（圖／翻攝Instagram@adadada_h）

▲22歲的黃麗菲獨自登山後身亡。（圖／翻攝Instagram@adadada_h）

記者吳美依／綜合報導

美國加州發生悲劇山難，22歲華裔登山客黃麗菲（Lifei "Ada" Huang）4日獨攀鮑迪山（Mt. Baldy），卻不巧碰上歷史性暴風雪襲擊，僅啟程2小時左右就與外界失聯，直到7天後才被尋獲遺體。

《洛杉磯時報》引述聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）警消說法報導，家屬在4日深夜通報失蹤後，搜救團隊於5日凌晨2時半展開搜索，卻被「極端降雪」與雪崩風險阻礙行動。

當局10日接獲消息得知，熱心民眾使用無人機時，疑似在聖安東尼奧溪瀑布（San Antonia Creek Falls）附近發現失蹤女登山客，不過礙於強風無法啟動空中救援，因此直到11日才找到黃麗菲的確切位置，但對方已經失去生命跡象。

▲▼華裔登山妹「暴風雪中」獨攀大山失聯！7天後返家　已是冰冷遺體。（圖／翻攝Instagram@adadada_h）

▲黃麗菲熱愛戶外運動及冒險。（圖／翻攝Instagram@adadada_h）

黃麗菲來自加州艾爾蒙地（El Monte），根據Instagram頁面，她似乎是一名經驗豐富的冒險家，曾經前往地形艱困的亞利桑那州岩層景點「波浪谷」（Wave）、在聖塔克魯茲（Santa Cruz）露營、在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）觀星，還在聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）滑雪等等。

另一方面，海拔4193英尺（約1278公尺）的鮑迪山近年搜救案件數量不斷成長，死亡人數也累計達十多人，成為美國最致命的登山地點之一，促使當局推動登山限制。就在黃麗菲搜救行動還在進行之際，另外3名登山客才在2月7日幸運獲救，他們前一天因為暴風雪受困熊峽谷步道（Bear Canyon Trail）。

聖伯納迪諾郡當局形容，暴風雪的惡劣天氣簡直就是「把山埋在雪裡」，登山客很可能遇上麻煩，但「資源已經達到極限，迷路登山客可能需要等很長一段時間，才能獲得幫助。」

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