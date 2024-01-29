新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

▲嘉義縣112年超速取締159線南港水月橋居冠 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣現有測速照相桿27處，去（112）年共舉發超速違規2萬1,072件，其中以縣道159線(南港段水月橋）舉發3,282件最多、台82線4.65K處3,058件次之、159線與嘉64線路口2,901件再次之。

交通警察隊分析，159線(南港段水月橋)測速照相桿自設置以來，取締件數均居高不下，係因該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，且道路筆直，駕駛人易踩油門加速，致車速超過速限而被拍照取締。

▲嘉義高鐵站違停偵測執法2月開拍。（圖／嘉義縣警局提供）

另嘉義縣目前設有10處路口多功能科技執法及4處闖紅燈固定桿設備，112年共舉發違規1萬0,940件，其中以太保市159線與嘉64線路口舉發3,017件最多，中埔鄉忠義路與大義路口舉發2,215件次之，民雄鄉台1線與中山路/工業一路口舉發1,444件再次之。上揭科技執法所偵測舉發違規項目，以闖紅燈(含紅燈右轉)6,714件最多，「不遵守標誌標線號誌指示行駛」2,866件次之，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」627件再次之。

此外，高鐵嘉義站違停科技執法設備將於113年2月1日起正式啟用，警方再次提醒候客時間較長之車輛，得駛入高鐵站旁附設之停車場等待，俟乘客出站後再駛往保鐵五路載客，各該停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多加利用，以維高鐵站周邊交通秩序及順暢，並免於長時間佔用駐車空間而遭到違停舉發。