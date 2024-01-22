公司周年慶表演「CEO墜4.6m身亡」　總裁也重傷！警疑非單純意外

▲ 沙阿在公司員工齊聚慶祝的派對上墜地身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總部在美國芝加哥的軟體公司Vistex日前舉行創立25周年慶祝派對，2名高層在表演橋段乘鐵籠懸掛空中，卻因鏈條突然斷裂墜地，釀成1死1重傷的悲劇。警方認為這起事件非單純意外，懷疑現場安全措施不足，該公司更指控主辦單位花了整整20分鐘才叫到救護車。

Shocking moment US Tech CEO plunges to his death after iron cage he was performing in snapped, plunging him to the ground.



Sanjay Shah, CEO of Illinois-based revenue management company Vistex, fell during an appearance on stage at Ramoji Film City in Hyderabad, India. pic.twitter.com/uuOWD089t6 — Oli London (@OliLondonTV) January 21, 2024

綜合《印度時報》等當地媒體，Vistex公司慶祝派對18日在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City）舉行，56歲創辦人兼執行長沙阿（Sanjay Shah）卻發生離奇事故，由於吊掛他和總裁達特拉（Vishwanath Raju Datla）的鐵籠鏈條斷裂，兩人瞬間從15英尺高（近4.6公尺）重摔至下方水泥地，導致沙阿不幸死亡，達特拉截至20日深夜仍情況危急。

Vistex董事會事後指控，活動主辦單位未能在現場提供適當安全措施，且沒有救護車可移送傷者，「主辦人員花了近15至20分鐘，才安排一輛救護車將傷者送醫。我們不得不用自己的車來運送達特拉。」

當地警方已經致信相關部門，以調查主辦單位是否有疏失，將根據調查結果對被告採取適當行動。

另據外媒報導，沙阿1999年創立Vistex公司，目前在全球設有20間辦公室，擁有逾2000名員工，為25周年紀念安排為期2天的慶祝活動，未料發生悲劇。