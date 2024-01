公司周年慶表演「CEO墜4.6m身亡」　總裁也重傷！警疑非單純意外

▲ 沙阿在公司員工齊聚慶祝的派對上墜地身亡。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

總部在美國芝加哥的軟體公司Vistex日前舉行創立25周年慶祝派對,2名高層在表演橋段乘鐵籠懸掛空中,卻因鏈條突然斷裂墜地,釀成1死1重傷的悲劇。警方認為這起事件非單純意外,懷疑現場安全措施不足,該公司更指控主辦單位花了整整20分鐘才叫到救護車。

Shocking moment US Tech CEO plunges to his death after iron cage he was performing in snapped, plunging him to the ground.



Sanjay Shah, CEO of Illinois-based revenue management company Vistex, fell during an appearance on stage at Ramoji Film City in Hyderabad, India. pic.twitter.com/uuOWD089t6