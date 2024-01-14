小學廁所激戰「年輕未婚女師」！已婚男師自爆不倫　校長幫包庇

▲男老師被告發後，隨即聘請律師跟女方和解，結果竟成功躲過被懲處的下場。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市立小學一名40多歲已婚男老師在2019年至2021年間，多次與同為老師的20多歲未婚女同事在校內發生性行為，甚至還傳送不雅裸照，但最終被女方告發。女方聲稱，自己是遭到男老師以職權逼迫，並非兩情所悅。但是名古屋市教育委員會介入調查後，男方卻以支付「賠償金」的形式說服女方和解，於是女方在面對教委會的後續調查時保持緘默，甚至收回先前舉報，最終也無法對兩人在校內發生性行為一事做出懲處。

根據《每日新聞》報導，20多歲女老師2019年4月起擔任該校2個6年級班級的班導，而40多歲男老師則是學年主任。當時，男老師已婚，而女性老師則未婚。女方2023年1月對學校提出舉報指出，男性老師從2019年7月至2021年春天轉調至其他學校前，因為對她抱有好意，經常在校內觸摸她的胸部和臀部，甚至逼迫在校內男廁發生性行為，並要求發送裸照和內衣照等不雅圖片。

女性教諭在舉報書中表示，「因為害怕男老師在工作上對她施壓或報復，因此不敢拒絕對方的要求，甚至在男方轉調到其他學校後，仍擔心他會報復，心裡一直埋藏著這段不安的經歷。」最終她決定向教育委員會通報此事，並要求對男老師進行處罰。

在此事件曝光以前的2022年12月，已經轉調至其他小學擔任教務主任的男老師曾向校長主動坦承，與該名女性女老師發生「不倫戀」，並且要求對方傳送鹹濕不雅照。隨後小學校長便接到舉報稱，有人在校內發生性行為，因此向男方確認，男老師隨即坦言兩人的確在校內發生性行為。

名古屋市教育委員會接獲女方舉報後介入調查，並持續對兩人進行聽證調查直到2023年3月。但是男老師卻拒絕直接參與調查，委任律師作為代理人，而他雖然承認與女性的不倫關係和要求對方傳送不雅照片，但卻改口否認在校內發生性行為。

隨後，男性老師又找律師介入，以退休與支付女方和解金的條件，與對方和解，不過與此同時，女方不得再回應市教委的調查。女性老師最終在2023年5月同意和解，而男性老師則是根據協議，工作到2023年9月底，隨後辭職。

根據市教委教職員課的負責人表示，如果校內性行為屬實，通常會受到懲戒處分，但由於雙方陳述存在差異，無法確認校內性行為是否屬實。且兩人已經達成和解，不再對教育委員會的調查作出回應，因此根本無法進行懲處。

值得注意的是，男性老師曾經承認在校內發生性行為，但校長並未向市教委報告。校長辯稱，當時他認為當事人之間已有溝通，並認為這個問題兩人會私下解決，所以才未上報。

對此，名古屋大學教育社會學教授內田良教授批評道，校長未如實報告，導致教育委員會無法在第一時間做出處理，男方趁此機會找律師介入，最終促成和解。他強調，學校應該建立起一個被害人在困難中仍能夠適當諮詢的體制，或許可以防止類似事件的發生。