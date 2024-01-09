中國專家：2024台美大選都可能衝擊中美關係

▲中美近年摩擦不斷。（圖／路透社）



文／中央社北京9日電

復旦大學國際問題研究院長吳心伯日前在一份戰略報告中指出，今年中美關係走向仍有很大不確定性，分歧、摩擦、衝突都不可避免，而台灣和美國總統大選結果都可能衝擊中美關係。

澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院5日發表「動盪與變革：復旦國際戰略報告2023」的智庫報告，兼任該校美國研究中心主任的吳心伯在報告中，作上述表示。

吳心伯在報告序言中指出，動盪與衝突是2023年國際局勢的突出特徵。而今年舊的衝突不可能完全平息，新的地緣政治衝突還會發生，戰略上的「大國競爭」與「地緣政治」角逐，經濟上的民族主義與保護主義，社會政治上的民粹主義與極右思潮等將相互激盪，進而加劇世界的不穩定性與不確定性。

但他提到，另一方面，2024年國際政治中的新氣象與技術進步，也在催化著國際局勢的變革。

吳心伯針對中美關係表示，2023年的中美關係，主要有3大特點。一是雙方的博奕更加激烈；二是中美互動達到過去5年來的新水平；三是中美元首在舊金山舉行會晤（拜習會），達成「一系列重要共識」。

吳心伯說，中方希望舊金山「拜習會」成為中美關係的「新起點」。至於會後，一方面雙邊關係氣氛在一定程度上得到緩和，高層交往有望繼續推進，各種對話磋商會陸續舉行，在此過程中，雙方關切的一些具體問題得到部分解決。

他指出，另一方面，今年的中美關係走向仍有很大的不確定性。拜登政府繼續奉行對中國遏制打壓政策，使得摩擦和衝突成為雙邊關係的「新常態」；而台灣「地方領導人」選舉結果和美國大選，都可能會衝擊中美關係；一些意外事件也會導致中美關係的波動。

吳心伯認為，整體而言，當下中美關係既受到大趨勢的影響，分歧、摩擦甚至衝突都不可避免，又受到小週期的作用，有一定的緩和與改善空間。因此，今年的中美關係能否保持穩定，能在多大程度上取得進展，有賴於雙方的意願與努力。