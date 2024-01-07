有錢人「1花錢觀念不一樣」　理財網紅曝：跟賺多少沒關係

▲理財網紅認為，有錢人的花錢觀念與一般人有著根本性差異。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者吳美依／綜合報導

美國理財網紅泰勒自稱20幾歲就成為百萬富翁，經常在TikTok分享理財建議。他指出，有錢人看待金錢的方式與一般人有著巨大差異，這些人知道金錢的「真正功能」是為了賺回更多財富，與薪資或銀行存款多寡根本無關。

泰勒在影片中表示，「有錢人跟大家不同的第一件事情是，他們看到了金錢的真正功能。」窮人認為金錢是用來支付帳單並且避免負債的，「周一到周五為某人工作，用時間換取金錢，然後再把錢給別人」，而中產階級把錢視為一種建立信譽的方式，藉此獲得更多貸款，買更大的房子、船和車子。

不過，這些都不是金錢的真正功能。泰勒認為，「有錢人知道金錢的功能是擴張，（也就是）用你賺到的錢，去賺更多的錢。」他認為，唯有釐清這一點，才有機會賺到更多財富。

42歲的泰勒宣稱，自己有一位朋友，雖然僅僅31歲，淨資產卻已經達到1200萬美元，「我要引用他的建議，『預算是一場騙局』，絞盡腦汁每月多省100塊，簡直就是在浪費時間」，相反地，應該把精力花在想清楚如何賺到更多的錢。