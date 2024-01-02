　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄跨年「原子筆男」起底　被虧「推什麼」爆衝突

記者張君豪／台北報導

2024高雄跨年晚會在夢時代舉行，正當台上歌手演唱到一半，台下觀眾卻驚呼連連倉皇逃生，原來會場傳出有人亮刀，高雄警方傳喚多名目擊者後，其中一名頭戴鴨舌帽男子與現場另名男子發生衝突，目擊者證稱「問他一下他就生氣了，然後就拿東西出來」，雖然爭執民眾聲稱對方亮出水果刀，但其他目擊者卻反應看到的是筆，高雄府會高層對本案相當重視、市警局成立專案小組在1日21時30分左右找到該名男子，帶回調查偵訊。

▲有多項竊盜前科王男跨年夜掏出原子筆引發民眾推擠，1日晚間遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，31日晚間9時，高雄市警局勤務中心接獲通報，民眾報案電話湧入指稱夢時代跨年晚會現場有人亮刀，引發民眾推擠造成多人跌倒受傷，場面相當混亂，其中一名目擊者說：「一名頭戴鴨舌帽的男子與一名中年男子發生口角糾紛，他當場亮出一把水果刀，但並未揮舞」，附近民眾發現後開始尖叫逃跑。

▲高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）

結果事後警方約談其他目擊者，另外多人則證稱男子掏出來的是原子筆，且因當時人潮眾多，導致戴鴨舌帽男子被推擠後不慎撞上前方民眾，他才會與對方發生衝突，對方虧他「看晚會你在推什麼」，鴨舌帽男生氣才會當眾掏出原子筆，但眾人不知道他拿筆出來幹嘛？加上有人喊「有刀」，才會造成現場慌亂推擠。

警方成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦恐嚇公眾安全罪，警方調閱監視器鎖定王姓男子（38歲）涉有重嫌，1日上午高雄市刑大幹員分別趕赴高雄楠梓區王男住家、及習慣出沒的新興區搜索，1日晚間在新興區某咖啡店找到涉案王男，王男配合警方搜索，警員並未在他背包內搜出刀械，王男極力撇清、否認有持刀事實，並當場拿出原子筆佐證，警訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送。

據了解，王男前科累累，有多次竊盜前科，專案小組懷疑他想趁跨年活動、人潮眾多之際下手行竊，至於王男的行為是否涉及恐嚇維安，還是王男與人口角衝突後，有民眾情急誤判現場情勢，仍有待專案小組深入追查。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
張誌家曾PO文怨「後腦兩側痛」！　3個月後猝逝
地震前6天他發文「一周內有7級地震」　全場驚：未來人？
張誌家「心肌梗塞」猝逝！10大恐怖症狀曝　醫：年輕人小心
快訊／前晚才跟前妻通話！　友人驚見張誌家「蜷曲沙發亡」
楊丞琳被消失！　四川衛視新年晚會「慘遭除名」
張誌家生前跨足直播「狂賣102條手鍊」　拍賣畫面曝光
快訊／張誌家媽媽下午搭機赴陸！　淚崩：去看孩子最後一面
快訊／日強震後地殼變動！　石川輪島市「往西位移」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「藝起發光」被控捐款收據造假　宋逸民妻子陳維齡獲不起訴

參選里長拚知名度！非法進口快篩劑送人　生技老闆落選還被起訴

北海岸治安死角！玩命飆車「單手翹孤輪+放煙火」　離譜畫面曝

豪借廣告大亨上億現金　最狂比丘尼「如念法師」曝光

山友屏東攀瑪家笠頂山受傷「小腿變形」　消防1小時尋獲送下山

獨／水泥工難忘舊愛帶武士刀上門談判　見情敵躺床上怒揮刀

曾PO文抱怨「後腦兩側痛」！張誌家臉書自曝血壓高　3個月後猝逝　

撿到手機偷偷下單3千元遊戲點數　工人反噴9萬

「越南李若彤」媒介同鄉來台賣淫　鑽石大樓應召站起訴7人

前晚才通話！張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

「藝起發光」被控捐款收據造假　宋逸民妻子陳維齡獲不起訴

參選里長拚知名度！非法進口快篩劑送人　生技老闆落選還被起訴

北海岸治安死角！玩命飆車「單手翹孤輪+放煙火」　離譜畫面曝

豪借廣告大亨上億現金　最狂比丘尼「如念法師」曝光

山友屏東攀瑪家笠頂山受傷「小腿變形」　消防1小時尋獲送下山

獨／水泥工難忘舊愛帶武士刀上門談判　見情敵躺床上怒揮刀

曾PO文抱怨「後腦兩側痛」！張誌家臉書自曝血壓高　3個月後猝逝　

撿到手機偷偷下單3千元遊戲點數　工人反噴9萬

「越南李若彤」媒介同鄉來台賣淫　鑽石大樓應召站起訴7人

前晚才通話！張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

黑熊學院／311強震東京迪士尼全員無傷　防災是全民之事

賴清德哀悼前職棒球星張誌家　盼家屬節哀

信義區2新案相距5分鐘　每坪價差136萬元

「藝起發光」被控捐款收據造假　宋逸民妻子陳維齡獲不起訴

參選里長拚知名度！非法進口快篩劑送人　生技老闆落選還被起訴

張誌家一度與松坂大輔是西武雙王牌　日本球迷祈禱安息

批趙少康把國家大政當「戰情室」　賴清德：不能夠對和平存有幻想

老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

北海岸治安死角！玩命飆車「單手翹孤輪+放煙火」　離譜畫面曝

男下班要回家「自小客罷工」　里港暖警救援助脫困

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

4點搭機赴陸！張誌家母淚崩：要去看孩子最後一面

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

「陳老師」殺人逃亡24年　越南小吃店落網

高雄跨年「真有刀」！警以遺失物辦理

探班夜店夫！人妻喇舌男客　摩鐵酒醒告性侵

張誌家跨足直播拍賣畫面曝光

前職棒投手張誌家猝逝！老家鄰居震驚

高雄原子筆男落網！恐嚇危安罪送辦

「關鍵500萬」曝光　周典論豪宅監視器畫面全沒了

夫疑分居妻外遇　搶「衛生紙」遭圍毆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面