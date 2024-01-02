獨／高雄跨年「原子筆男」起底　被虧「推什麼」爆衝突

記者張君豪／台北報導

2024高雄跨年晚會在夢時代舉行，正當台上歌手演唱到一半，台下觀眾卻驚呼連連倉皇逃生，原來會場傳出有人亮刀，高雄警方傳喚多名目擊者後，其中一名頭戴鴨舌帽男子與現場另名男子發生衝突，目擊者證稱「問他一下他就生氣了，然後就拿東西出來」，雖然爭執民眾聲稱對方亮出水果刀，但其他目擊者卻反應看到的是筆，高雄府會高層對本案相當重視、市警局成立專案小組在1日21時30分左右找到該名男子，帶回調查偵訊。

▲高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，31日晚間9時，高雄市警局勤務中心接獲通報，民眾報案電話湧入指稱夢時代跨年晚會現場有人亮刀，引發民眾推擠造成多人跌倒受傷，場面相當混亂，其中一名目擊者說：「一名頭戴鴨舌帽的男子與一名中年男子發生口角糾紛，他當場亮出一把水果刀，但並未揮舞」，附近民眾發現後開始尖叫逃跑。

結果事後警方約談其他目擊者，另外多人則證稱男子掏出來的是原子筆，且因當時人潮眾多，導致戴鴨舌帽男子被推擠後不慎撞上前方民眾，他才會與對方發生衝突，對方虧他「看晚會你在推什麼」，鴨舌帽男生氣才會當眾掏出原子筆，但眾人不知道他拿筆出來幹嘛？加上有人喊「有刀」，才會造成現場慌亂推擠。

警方成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦恐嚇公眾安全罪，警方調閱監視器鎖定王姓男子（38歲）涉有重嫌，1日上午高雄市刑大幹員分別趕赴高雄楠梓區王男住家、及習慣出沒的新興區搜索，1日晚間在新興區某咖啡店找到涉案王男，王男配合警方搜索，警員並未在他背包內搜出刀械，王男極力撇清、否認有持刀事實，並當場拿出原子筆佐證，警訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送。

據了解，王男前科累累，有多次竊盜前科，專案小組懷疑他想趁跨年活動、人潮眾多之際下手行竊，至於王男的行為是否涉及恐嚇維安，還是王男與人口角衝突後，有民眾情急誤判現場情勢，仍有待專案小組深入追查。

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