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美商務部長稱中國是最大威脅　限制晶片出口點名輝達

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國商務部長雷蒙多今天呼籲議員、矽谷及美國盟友，應阻止中國取得對國安至關重要的半導體及先進技術，她並點名為中國市場開發降規版人工智慧（AI）晶片的輝達。

法新社報導，雷蒙多（Gina Raimondo）在加州錫米谷（Simi Valley）舉行的年度國防論壇發表談話，稱北京當局是「我們遇過的最大威脅」，並強調「中國不是我們的朋友」。

美國與中國這2個全球最大經濟體正深陷激烈的商業和地緣政治對抗，美國商務部在這當中扮演重要角色。

今年10月，雷蒙多公布了一系列對中國出口先進晶片的限制，包括用於發展AI的先進晶片，以防北京當局將這些晶片用於軍事。

雷蒙多表示：「我知道，當我這麼做時，在座的晶片公司執行長們，對我有些不高興，因為你們會失去營收。這就是生活，保護我們的國家安全，比短期收入更重要。」

她還說：「民主對你們的生意有好處。這裡及全世界的法治對你們的生意都有好處。」

雷蒙多點名輝達（Nvidia）這家發展最新一代AI所需最先進晶片的製造商。美國去年10月祭出首輪限制後，輝達就設計出專供中國市場的降規版晶片。

「財星雜誌」（Fortune）報導，雷蒙多警告：「如果你圍繞特定切割線重新設計晶片，讓它們能夠做到AI，那我隔天就會管制。」

雷蒙多表示：「中國每天奮起嘗試找出該如何規避我們的出口管制…這意味我們時時刻刻都得警醒地收緊這些管制措施，並且連同我們的盟友更嚴格執行措施。」

雷蒙多另強調，商務部需要更多資金，才能有效執行其任務。

她說：「我有2億美元（約新台幣62.5億美元）的預算，相當於幾架戰鬥機的費用。拜託。讓我們用該有的樣子來資助這項任務，好讓我們能夠執行，為了保護美國，我們必須做到。」

雷蒙多指出，美國在AI和先進半導體設計等領域領先全球，這得歸功於民營部門，「我們絕不讓（中國）迎頭趕上」。

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