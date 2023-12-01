車牌被吊扣！台中男偷友事故車牌高雄買酒　警盯監視器5hrs逮人

記者鄧木卿／台中報導

台中市57歲廖姓男子因超速違規，車牌被吊扣6個月，為了南下批酒轉賣，11月27日上午，偷拔翁姓友人停在路旁的事故車車牌，結果被翁父撞見，廖嫌還淡定告訴對方「你兒子叫我來拔的」，警方當天中午12點獲報，雖從監視器查出廖嫌已開上國道，但不知開往何處，只好緊盯著市區路口監視器，5小時後，終於看到廖的車子再度出現，立即前往廖嫌家門口將他逮捕。

▲▼男子的車牌被吊扣，於是偷取友人的事故車牌上路，台中警方5小時後在家門前逮人。（圖／民眾提供，下同）

據了解，廖嫌常到翁經營的修配廠修車，發現翁男買進1輛事故車後，還沒空維修，廖嫌當天上午10點多偷拔該輛事故車車牌時，雖然被翁男父親撞見，仍然不停手，將拔下的車牌掛上自己車子後，踩足油門離去。

台中市警六分局永福所中午獲報後，從車行軌跡發現廖嫌已開上國道往南行駛，經深入追查，廖嫌車子出現在高雄市楠梓區，但不知何時返回台中，員警們只好緊盯著台中各個交流道監視器，下午5點多，才看到廖嫌的車子再度出現。

警方根據監視器，循線追查廖嫌開車回到中工二路的住家，人一下車，就被員警前後包夾逮捕，廖嫌坦承犯行，警方不但依竊盜罪嫌送辦，另依違反道交條例第12條1項5款使用他車牌照、第12條1項6款吊扣期間行駛開單，兩條合計最高可開罰2萬1600元。