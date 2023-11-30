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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴蕭配全國競總周日封街造勢　1分43秒預告片曝光

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數1個多月就要投票，民進黨總統參選人賴清德將於本周日（3）舉辦全國暨台北市競總成立大會。在活動登場前，賴清德在社群平台公布宣傳影片，紀錄自11月4日首場台南市競選總部成立大會開始，到12月3日台北最終場，不到1個月已舉辦23場競選總部成立大會，另也釋出「即時空拍FLY AR技術」等彩蛋，讓支持者們能透過直播看到「大型挺台灣」、「巨型賴蕭合體看板」等即時投影畫面。

▲▼民進黨總統參選人賴清德偕同副手人選蕭美琴，21日上午前往中選會進行登記，成為第一組完成正副總統登記參選的候選人組合。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨「賴蕭配」將在周日再度登台。（資料照／記者湯興漢攝）

「走過的每一步，都是TEAM TAIWAN的堅定信念」影片畫中，各地支持者不分男女老幼皆熱烈迴響，甚至頻頻向賴清德大喊「總統好」。影片中也特別剪輯副總統參選人蕭美琴，於首場花蓮合體造勢的發言片段，以及總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，以及行政院長陳建仁的畫面，象徵民進黨團結一致的氣勢，也為週末的台北壓軸造勢活動預告。

針對本週日的全國暨台北市競總成立大會，賴清德競選總部邀請專業團隊，特地使用「即時空拍FLY AR技術」。屆時將可在直播空拍畫面中，看見「大型的挺台灣」立體字樣，以及在競選總部外牆上的「巨型賴清德蕭美琴合體看板」與「選對的人，走對的路立體裝置」。

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這一支宣傳影片，除了記錄賴清德過去一個月的聯合競總成立造勢畫面外，更要突顯民進黨從上到下、團結一致的氣勢。

郭雅慧補充，本周日的全國暨台北市競總成立大會，除了賴清德、蕭美琴之外，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、全國競總主委姚立明、台北市競總主委陳時中也都將親赴現場，凝聚全台支持者氣勢，象徵民進黨團結一致要於明年大選獲得勝選的決心。

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