ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

▲ 《東森新媒體ETtoday》入選蘋果年度熱門免費頻道。(圖/ETtoday)

記者樓菀玲/台北報導

蘋果(Apple)在今日公開 2023 年完整熱門 Podcast 入圍榜單,《東森新媒體ETtoday》入選熱門免費頻道,其中「我在案發現場」更是獲得 2023 年編輯精選節目殊榮,Apple Podcast 接下來將於台灣時間 12 月 6 日揭曉年度最佳節目。

其中真實犯罪 Podcast 節目「我在案發現場」被獲選為 Apple Podcast 2023 年編輯精選節目」,繼 2022 年入圍第 21 屆卓越新聞獎廣播及網路(音頻)類的「Podcast 新聞節目獎」後,如今在 2023 年再獲肯定。

▲ 「我在案發現場」獲得編輯精選節目推薦。(圖/ETtoday)

根據蘋果公布的榜單,可以區分成熱門 Podcast、今年首播的熱門新節目、追蹤數最多的節目、被分享最多次的節目和單集,以及熱門免費頻道與訂閱頻道等分類,使用者可以透過以下榜單知曉今年的 Podcast 風向與喜好。

熱門免費頻道

1. 《Bailingguo 百靈果》

2. 《天下雜誌》

3. 《ETtoday Podcast》

4. 《文森說書》

5. 《東森電視》

6. 《FMTaiwan Podcast 製作廣告代理公司》

7. 《鏡好聽 MirrorVoice》

8. 《中廣流行網 i like radio》

9. 《法律白話文運動》

10. 《親子天下》

熱門訂閱頻道

1. 《九八新聞台》

2. 《媽爹講故事》

3. 《敏迪選讀》

4. 《All Ears English》

5. 《一起說故事》

6. 《BBC Podcasts》

7. 《GK 爸爸原創故事繪本》

8. 《周慕姿讀犯罪腳本【訂閱限定收聽】》

9. 《TED Audio Collective》

10. 《通勤十分鐘 On The Way To Work》

熱門節目

1. 《百靈果 News》

2. 《Gooaye 股癌》

3. 《吳淡如人生實用商學院》

4. 《好味小姐開束縛我還你原形》

5. 《唐陽雞酒屋》

6. 《呱吉》

7. 《從前從前》

8. 《大人的 Small Talk》

9. 《博音》

10. 《下一本讀什麼?》

熱門新節目

1. 《跳脫 Do 式圈》

2. 《故事開始了》

3. 《李靚蕾的沉靚時間》

4. 《日本大特搜》

5. 《理科 PD》

6. 《養成好習慣》

7. 《強哥為你說故事》

8. 《不良大叔 Naughty Uncles》

9. 《這又沒有很屌》

10. 《雪克唄杯_雪瑞X唄姬ㄉ烏托邦》

追蹤數最多的節目

1. 《百靈果 News》

2. 《只能喝酒的圖書館》

3. 《時事英文 English News》

4. 《下一本讀什麼?》

5. 《大人的 Small Talk》

6. 《Gooaye 股癌》

7. 《好味小姐開束縛我還你原形》

8. 《博音》

9. 《從前從前》

10. 《唐陽雞酒屋》

分享次數最多的節目

1. 《Gooaye 股癌》

2. 《大人的Small Talk》

3. 《從前從前》

4. 《下一本讀什麼?》

5. 《吳淡如人生實用商學院》

6. 《只能喝酒的圖書館》

7. 《時事英文 English News》

8. 《好味小姐開束縛我還你原形》

9. 《唐陽雞酒屋》

10. 《心理敲敲門》

分享次數最多的單集

1. 《瘋女人聊天室》:EP113|別再瞎聊了!交友軟體怎麼聊才對?不藏私教你如何光速脫單!

2. 《唐陽雞酒屋》:EP188 上升星座Ⅱ,你未來的方向(上升土象)

3. 《大人的 Small Talk》:EP360「什麼都無法捨棄的人,什麼也改變不了」——現在不願放手犧牲,未來連選擇的機會都沒有

4. 《婊姐必請》:EP177|一招幫你加強工作運勢,阿公越開心你的事業就會越旺! feat.簡少年

5. 《呱吉》:【呱吉Podcast】新資料夾泰國篇:麻麻呼呼

6. 《百靈果 News》:The KK Show - 216 小紅書演算法工程師 - Nick

7. 《台灣通勤第一品牌》:EP292 家和萬事興ft. 楊大正

8. 《曾寶儀的人生藏寶圖》:EP41|人生當作實驗,樣樣拿自己的生命去驗證。ft.楊定一博士

9. 《財報狗 - 掌握台股美股時事議題》:200.【達人聊產業】房市馮迪索解惑平均地權,爆預售屋八卦,談買房時機

10. 《迎任而解》:Ep.46 生日禮物

推薦給大家的Podcast節目:

1.《我在案發現場》

►真實犯罪類熱門播客,每集邀請資深刑警或記者談台灣矚目案件偵辦內幕。

2.《地產詹哥老實說》

►和你聊聊怎麼運用最小資金,買進人生第一間房,還有哪些地雷千萬不要碰。

3.《小編沒收工》

►晚班記者每週給你熱門話題,準備上班前收聽,掌握最新話題。

4.《尚恩帶你上車》

►買車開車玩車養車都好聽!

5.《娜你知道嗎》

►科技話題太硬沒人接話?最好聊的3C主題,延長你的聊天續航力。

6.《不管啦!給我錢》

►從財經大小事聊到省錢小秘訣!一起打造屬於你的理財金字塔。

7.《譚兵讀武》

►從近代到現代,從兩岸到中美,歷史真的不斷重演嗎?