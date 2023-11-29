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洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

在家清洗家中餐具要特別注意，若沒有使用正確的清潔方式，就有可能會讓自己及家人無意間將細菌吃下肚。（示意圖／報系資料照）

▲把筷子整把來回搓洗，會使筷子表面變得粗糙，導致細菌殘留。（示意圖／CTWANT提供）

圖／CTWANT

不少人平常在家裡洗筷子都是水龍頭一開，豪爽地抓一把筷子，擠上一坨洗碗精後開始不停搓洗，不過《齊魯晚報》卻指出，這樣的洗法其實是錯誤的，因為在反覆搓洗的過程中，筷子早已經被細菌包圍，倘若日復一日使用這種方式洗筷子，有可能將大量細菌全吃下肚。

近日微博上出現一則與「洗筷子」相關的貼文，根據《齊魯晚報》報導，許多人在家洗筷子都有個習慣，就是將整把筷子放在水龍頭底下搓洗，但大部分民眾卻不曉得，這樣來回搓洗會無意間使筷子表面變得粗糙，進而出現許多細小的凹槽導致細菌殘留，還有些人是認為搓洗筷子可能會洗不乾淨，於是就將整把筷子放進洗碗精水中浸泡，但卻反而使洗碗精中的一些化學成分進入到筷子裡。

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報導指出，其實正確洗筷子的方式應該是先將洗碗精擠在筷子上，然後一根根仔細清洗，再用清水沖洗乾淨，最後必須等到表面上的水都瀝乾之後才能將筷子放進筷子筒裡。

貼文一出後，立即成熱議並迅速衝上微博熱搜榜，影片2天已累積逾520萬次觀看、近5萬按讚數及近2千則留言，引發不少網友在底下諷刺留言，「天天這麼洗，不知道多少年了，沒見過被筷子上的細菌弄死弄傷弄殘的人」、「懂了，有鐵筷子就好」、「我家三代都這麼搓的⋯⋯」；也有些網友笑說，「可是我就喜歡這樣搓洗，又快又乾淨，聲音還特別療癒。」

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