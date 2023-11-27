淪求職陷阱！提供帳戶「匯1萬賺300」　彰化妙齡女栽了

▲彰化女求職淪詐騙陷阱被起訴。（圖／免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名22歲年輕女子，為了要賺錢，將帳簿提供詐騙集團作為加密貨幣專用，每筆匯入1萬元就有300元收入，短短1天匯入近15萬元，2名受害人持匯款資料及對話紀錄報警抓人，儘管她一再強辯否認，也交出賺得的2100元，但證據會說話，今天檢方偵查終結，依違反洗錢防制法將她提起公訴。

起訴書指出，這名22歲女子於今年7月24日上午9時56分許，以Line「Lotus(忘憂)」、「帛橙Y」聯絡，約定買賣加密貨幣，操作1萬元可獲300元條件，提供帳戶供其使用，依照「帛橙Y」指示，2被害人分別匯入5萬、2萬、4萬8,500元、1萬9,400元等，2人驚覺受騙，向溪湖警分局報案。

女子在偵訊時對犯行矢口否認，並辯稱「是為了求職，才提供帳戶給對方做幣託交易」、「對方說照他們的轉帳金額轉出，剩下的錢就是薪資」、「不知道對方是詐騙集團」。

由於被害2人於警詢時，持匯款單據、對話紀錄、銀行客戶資料及交易明細表可查。檢方認為女子以申辦貸款、工作為由，提供帳戶給予他人使用，已非屬洗錢防制法第15條之2正當理由，認定所辯為無理由，今偵查終結，將女子依違反洗錢防制法提起公訴，並沒收2,100元犯罪所得。