土石4度埋沒...全台最悲情加油站今恢復營運　掛布條為災區打氣

記者高堂堯／南投報導

卡努風災距目前已歷時1個半月，重災區仁愛鄉各部落地區也逐步重建、恢復生氣，其中被土石流第4度淹沒的南豐村聖本篤加油站，今天也終於恢復試營運，業者還掛出寫有「再悲情也要為您加油」的大布條，為劫後餘生的加油站職員和鄉親打氣。

▲「最悲情加油站」仁愛鄉聖本篤加油站今天恢復營業。（圖／記者高堂堯攝，下同）

卡努颱風於8月初掃過台灣東北外海，未料外圍環流竟在中部山區帶來超大豪雨，中央氣象局的仁愛、霧社測站分別測到建站以來最高的749、667毫米的雨量紀錄，仁愛鄉也爆發嚴重災情；南豐村的中油聖本篤站因位於觀光要道台14線旁，後方野溪暴漲引發土石流、站體幾乎被埋沒，只剩屋頂，無奈再度成為「明星災區景點」，也是921地震後24年來第4度被土石埋沒，加油站旁的7-11便利商店也無法倖免。

▲加油站當時遭風災重創，土石流幾乎將整座站體掩埋。（圖／台中市消防局提供）

該站業者經過月餘清運土石、清洗內外，讓站體重見天日，整修相關設備，據了解已投入超過500萬元，周邊野溪也完成清淤，在今天進行試營運，也發揮自我解嘲的幽默感，掛起「全台最悲情加油站恢復營業」、「再悲情也要為您加油」2幅大型標語布條，引起路過民眾側目。

▲仁愛鄉聖本篤加油站旁7-11便利商店已清除土石，但外觀尚未恢復。（圖／記者高堂堯攝）

該站黃姓經理表示，目前油槽已完成清洗作業、確保油質，並經中油總公司核可，泵島和加油機器也全數修繕更新，不過柴油部分尚未能恢復供應，刷卡系統也還無法運作、只能先收現金，算是先進行試營運的階段。

提及老闆掛出的布條，黃姓經理說，總是要振作起來，繼續經營下去才能有營收度日，希望用這樣的正能量鼓勵自家員工，也鼓勵所有的鄉親和災民，另也許今天首日恢復供油、尚未廣獲人知，生意顯得冷清，也呼籲消費者無論舊雨新知都能多多捧場。

▼加油站清走部分土石後，內部情況相當慘，不少設備都已損壞。（圖／記者高堂堯翻攝）