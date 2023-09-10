狂女超市偷東西誇張手法曝！竊物擺滿派出所桌子　民眾：以為在普渡





▲台南女超市偷東西，竊物擺滿派出所桌子。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南40歲戚姓女子日前瘋狂到超市狂偷東西，店內人員發現有商品遭拆割，且數量短缺於是報警。警方獲報後展開調查，並調閱監視器畫面，發現戚女竟明目張膽的在超市內將冰糖燕窩禮盒拆開，再一罐罐將燕窩放進包包內，警方事後循線逮捕到戚女，並於其家中起獲贓物，琳琅滿目商品擺滿派出所桌面讓人傻眼，全案調查後將戚女依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，戚女利用中元普渡前人多之際，每日多次進出超市，再趁著客人眾多、店員繁忙疏未注意之際，行竊物品並藏入手提袋分次搬運大量商品得逞。

▲▼戚女偷竊行徑全被監視器畫面拍下 。（圖／記者林東良翻攝）

員警事後到戚女住處將她帶回調查時，同時在房內起獲大量行竊所得商品，甚至耗費多名員警來搬運及清點。滿滿商品陳列於派出所內，不知情民眾還以為派出所正在中元普渡祭拜。

陸續經商場派員到場確認遭竊物品高達68項，總價近4萬元，大略項目分類冰糖燕窩20瓶、椰子水20瓶、餅乾、肉乾條、海苔、咖啡、蜂蜜、紙巾、頭髮柔順組、皮膚保濕防曬組、面膜、保養品、床單組等，且清點無誤後領回，全案調查後將戚女依竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，員警受理報案後迅速偵辦，將犯嫌查緝到案並將遭竊物品追回，積極任事精神足堪嘉許；同時也不排除尚有其他受害者，如有相關線索也可與本分局中正派出所來聯繫。同時提醒在人多處所尤應提高警覺，注意自身財物保管，避免財產受損。