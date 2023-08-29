愛欲衝腦凍未條！印尼情侶深夜闖公墓　「躺墓碑露鳥」當眾激戰

▲印尼一對情侶在墓園野戰，不料卻被村民當場抓住。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

印尼最近有一段影片在網上瘋傳，一對情侶日前在戶外約會時，突然慾火焚身、難以自持，居然趁著夜色掩護，悄悄來到華人公墓「露天激戰」。不料活春宮才剛演到一半，赤裸著下身的二人就立刻被附近村民發現，並慘遭逮捕。

綜合Tribun News與Tangerang News報導，這起事件發生於印尼爪哇島的坦格朗縣（Tangerang）。8月19日晚間9時30分左右，一群村民發現黑暗的墓園裡居然有兩個神秘的人影，而且二人看起來行為詭異，於是村民們便上前一探究竟。

從Instagram上瘋傳的影片可見，村民們走近後，驚訝發現原來躲在墓地裡的是一對情侶，而他們被村民們抓住時，正光著下半身以墓碑為床，當眾在墓園裡打野戰。村民們見狀憤怒不已，而事情敗露的二人也一直處於受驚狀態，在鏡頭前不斷嘗試遮掩臉部與裸露的私密處。

涉事女子哭著表示，「我的父親很兇，我很害怕他」，懇求村民們不要逮捕她；而在一旁的男友也面露尷尬，因為他被抓住時也來不及將褲子穿上。報導稱，這對情侶事後均被警方拘留詢問，而警方目前也已要求4名目擊者到警局協助調查。