一票人做不到！妹子「睡前不滑手機」更崩潰　曝1動作秒入睡

▲原PO戒不掉睡前滑手機的習慣。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

現代人手機不離身，就連睡前也一定要滑好滑滿！而一名妹子透露，得知淺眠的人，最好睡前半小時不要滑手機，無奈她就是做不到，於是好奇拋問「真的有辦法克制住睡前30分鐘都不滑手機？」文章曝光後，一票人誠實回應「這難度堪比戒毒吧，真的好難！」

一名女網友在PTT表示，看網路文章提到，有淺眠狀況的人，睡前30分鐘不要滑手機，如此一來比較能早點入睡。原PO接著好奇求問，「有人試過嗎？有辦法克制住睡前30分鐘都不滑手機？」

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事實上，原PO就是做不到，所以才在深夜11點30多分上來PO文。由於她飽受失眠的困擾，也想問除了靠藥物之外，還有哪些方法可助眠，「買好睡一點的枕頭？」

文章曝光後，一票網友坦言很難睡前不滑手機，「很難吧，睡前滑手機不是一定要的嗎？」「做不到QQ」、「這難度堪比戒毒吧，真的好難」、「完全做不到」、「辦不到，都是滑到睡著，手機砸到臉」、「睡前不用電腦比較難」。其中有網友實測分享，「不容易，但我做過確定可改善睡眠」。

▲原PO求問助眠方法。（示意圖／非新聞當事人／記者謝婷婷攝）



家醫科醫師許書華指出，醫學上對失眠定義嚴謹，在1周內有3天以上睡不好，且已持續1個月就稱為慢性失眠，長時間睡不好身心會生病。此外，失眠又分為3種型態，包括「入睡困難」、「容易早起」及「容易中斷」，起床上廁所結果睡不回去；或是一直處於淺眠狀態，睡醒仍覺得累，並沒有真的放鬆、恢復體力的感覺都算。

許書華進一步說明，針對失眠會釐清原因，包括疾病焦慮症、憂鬱症引發睡不好，不能完全仰賴安眠藥，必須針對情緒穩定作調整，當心情不焦慮自然睡得好。其中有一類稱為「原發性失眠」，單純幾天難入眠，可透過調整生活習慣，像是從食物中多攝取含有色胺酸、鈣質或鎂的熱牛奶或香蕉，都是不錯選擇。

至於睡眠環境也相當重要，許書華強調，要將睡眠環境營造成舒服、完全放鬆「單純是睡覺」的地方，入睡前2～3小時勿做劇烈運動，也別在床上工作、打電動、滑手機。

另外，亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓則分享，可試看看一招「嬰兒式」伸展，慰勞全身肌肉「就很容易入睡」，簡單步驟快學起來：

1.將瑜珈墊鋪在地上，雙手手臂伸直，額頭貼在地面上，讓頸椎放鬆。注意不要抬起頭，以免增加脖子壓力，恐造成脖子受傷。

2.呈跪姿雙腿緊貼、屁股坐在腳跟上。

3.保持脊椎延伸的姿勢，停留3～5個呼吸後再起來。

陳鈺泓提醒，在睡前可以反覆練習幾次，達到身體及心靈放鬆，將更容易入睡，不再翻到天亮。