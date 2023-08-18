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護理師冷血「連殺7嬰兒」　法院判決出爐

▲▼殺害7名嬰兒的英國護理師露西（Lucy Letby）。（圖／路透）

▲殺害7名嬰兒的英國護理師露西（Lucy Letby）在家中被捕畫面。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國護理師露西（Lucy Letby）過去任職期間狠心殺害7名嬰兒，作案手法包含將空氣注入血管、餵食胰島素毒殺、拔掉呼吸管等，總共面臨22項指控，審判於18日結束，陪審團認定露西謀殺7名嬰兒有罪，具體求刑將在21日宣判。

綜合外媒報導，事發醫院切斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）於2015年3月至2016年7月初生兒的死亡人數異常地高，且死因都為心臟衰竭，遺體上還發現不明斑點引發警方調查。

調查結果發現，女護理師萊比與18條命案有關，其中包含她涉嫌殺害1歲以下的5名男嬰與3名女嬰，並且企圖殺害5名男嬰與5名女嬰。

萊比2018年7月因為謀殺8嬰兒被捕後，隨著調查持續展開，2019年6月又因為企圖謀殺另外3名嬰兒被捕，2020年11月再次被捕，並被指控8項謀殺罪與10項謀殺未遂罪，然而她每次出庭都不肯認罪，甚至在法庭上多達18次宣稱自己無罪。

▲▼殺害7名嬰兒的英國護理師露西（Lucy Letby）。（圖／路透）

▲陪審團裁定露西殺害7名嬰兒有罪。（圖／路透）

檢察官於2022年向法庭提交警方發現的一張綠色便條紙，露西在上頭親筆寫道，「我不配活著，我故意殺了他們，因為我不夠好，沒辦法照顧好他們。」還多次譴責自己，「我是個可怕又邪惡的人」、「我是邪惡的，是我幹的（I AM EVIL I DID THIS）」。

露西律師則在當時辯護稱，這張紙條是在她在工作中面臨紀律處分之際所寫，只是把痛苦和絕望的感受寫在紙上，並未準確反映案件經過。

陪審團經過110個小時的審議，審判期間延續了10月，終於在18日做出裁決，被認為是英國最長的謀殺案審判。

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